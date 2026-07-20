VIDEO | Diverse persone sono uscite dalle proprie case per monitorare l'evolversi della situazione, mentre cresceva il timore che le fiamme potessero raggiungere gli edifici e provocare danni ancora più gravi

Momenti di forte apprensione nella tarda mattinata di oggi nel quartiere Sant'Eufemia, a Lamezia Terme, dove un incendio sviluppatosi tra sterpaglie e vegetazione incolta ha rapidamente assunto proporzioni preoccupanti. Alimentate dal caldo e dalle condizioni favorevoli alla propagazione delle fiamme, queste ultime si sono spinte fino a lambire alcune abitazioni situate nei pressi di via Umberto Boccioni, a poca distanza dall'area aeroportuale.

La colonna di fumo sprigionata dal rogo ha reso l'aria irrespirabile in tutta la zona, riducendo la visibilità e causando grande preoccupazione tra i residenti. Diverse persone sono uscite dalle proprie case per monitorare l'evolversi della situazione, mentre cresceva il timore che le fiamme potessero raggiungere gli edifici e provocare danni ancora più gravi.

Alcuni residenti, nel tentativo di contenere l'avanzata dell'incendio in attesa dell'arrivo dei soccorsi, hanno dato il proprio contributo utilizzando secchi d'acqua, pompe e altri mezzi di fortuna, cercando di proteggere le abitazioni più vicine al fronte del fuoco.