L'obiettivo è stato quello di portare momenti di gioia, conforto e solidarietà a bambini e famiglie. L’iniziativa è stata realizzata con il prezioso supporto dei responsabili, addestratori e formatori professionali cinofili della Caninum Dog’s Relais - Centro di Formazione Regionale Ufficiale ENCI e Centro Cinofilo Regionale OPES

«Come sempre si è fatto e come sempre si continuerà a fare, i professionisti dell’UCSN, ad ogni ricorrenza e festività continuano a stare nei luoghi dove vi è più bisogno, portando vicinanza, sostegno e solidarietà concreta a chi sta affrontando momenti difficili», è quanto si legge in una nota diramata dall’Unità Cinofila Salvataggio Nautico della Calabria.

«In occasione delle festività pasquali – prosegue il comunicato – l’UCSN Sezione Calabria, coordinata da Giancarlo Silipo, Istruttore Nazionale di Nuoto per Salvamento, Addestratore e Istruttore Cinofilo Nazionale, che nella vita professionale è un RTP presso l’Ufficio Sanitario della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, ed è inoltre uno studente universitario in ambito Medico - Scientifico e Biologico, a testimonianza di un impegno costante non solo nel sociale e nel volontariato, ma anche nella formazione sanitaria e scientifica, insieme ai suoi compagni di lavoro e di vita a quattro zampe U.C. Operative Mae, Lily e Butcher, ha promosso e realizzato tre giorni intensivi di attività di Pet Therapy sul territorio calabrese, portando momenti di gioia, conforto e solidarietà a bambini e famiglie. Le U.C. Operative Mae, Lily e Butcher sono operative e regolarmente brevettate e sono al servizio di un’intera regione per attività di calamità, emergenze, soccorso, salvaguardia, prevenzione e sicurezza. In particolare: Mae (Labrador Retriever) è una U.C. Dual con altissima specializzazione in Salvataggio Fluviale, Alluvionale e Nautico e di Soccorso Tecnico in attività di ricerca di persone scomparse in superficie e macerie - insieme al suo Giancarlo è stata impiegata operativamente in parecchi contesti emergenziali es. Strage di Cutro, Alluvioni Interregionali e Regionali; Lily (figlia di Mae) è una U.C. Dual con altissima specializzazione in Salvataggio Fluviale, Alluvionale e Nautico e di Rilevamento Sostanze; Butcher (Pastore Belga Malinois) è una U.C. Dual con altissima specializzazione in Salvataggio Fluviale, Alluvionale e Nautico e di Soccorso Tecnico in attività di ricerca di persone scomparse in superficie e macerie».

L’iniziativa di Pet Therapy è stata realizzata con il prezioso supporto dei Responsabili, Addestratori e Formatori professionali Cinofili della Caninum Dog’s Relais - Centro di Formazione Regionale Ufficiale ENCI e Centro Cinofilo Regionale OPES, nelle persone di Giuseppe Turcomanni e Rocco Pietro Uccelli. Durante le giornate di attività, il gruppo ha fatto visita: all’Ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, presso il reparto di Pediatria diretto dal Primario e Dirigente Medico Dott. Giuseppe Raiola; all’Ospedale di Lamezia Terme, nel reparto diretto dal Primario e Dirigente Medico Dott.ssa Mimma Caloiero; al Plesso Verghiello Istituto Comprensivo Casalinuovo Catanzaro, per il progetto Auditorium in occasione della Festa dei Doni; all’Ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, presso il reparto di Oncoematologia Pediatrica diretto dal Primario e Dirigente Medico Dott.ssa Maria Concetta Galati.

Oltre alle attività svolte di Pet Therapy, sono stati consegnati dei piccoli pensierini pasquali nei reparti per pazienti, famiglie e per tutti i sanitari, donati dall’UCSN Sezione Calabria. I doni raccolti e donati durante la manifestazione organizzata dal Plesso Verghiello, saranno devoluti in beneficenza al reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Pugliese-Ciaccio, diretto dal Primario e Dirigente Medico Dott.ssa Maria Concetta Galati, come da desiderio espresso dal Plesso scolastico sopracitato - ove Giancarlo, Mae, Lily e Butcher insieme a Giuseppe e Rocco saranno i postini.

«Si evidenzia inoltre che l’UCSN Sezione Calabria – si legge ancora nella nota – è l’unica realtà a livello Cinofilo in ambito di Protezione Civile e non solo, della Regione Calabria, regolarmente decretata e riconosciuta legalmente parlando su tutti i livelli, con l’altissima specializzazione in Salvataggio Fluviale, Alluvionale e Nautico, Soccorso Tecnico in attività di ricerca di persone scomparse in superficie e macerie, rilevamento di sostanze e in Pet Therapy (con quest’ultima l’UCSN Sezione Calabria ha numerosi protocolli d’intesa con tantissime realtà sanitarie, sociali e scolastiche Catanzaresi e di tutto il perimetro calabrese). Un pensiero carico di gratitudine e affetto va a tutti i Primari dei reparti che ci hanno accolto con grande sensibilità e umanità, a tutti i pazienti, ai genitori e soprattutto ai bambini, veri piccoli guerrieri che ogni giorno affrontano con coraggio il loro percorso. Un ringraziamento speciale a tutto il personale sanitario, medici, infermieri e operatori, che ogni giorno con professionalità, cuore e spirito di sacrificio rappresentano un punto di riferimento fondamentale per tante famiglie. Un sentito grazie anche alla Dirigente del Plesso Infanzia Verghiello, alle maestre e a tutti gli alunni per l’accoglienza, l’entusiasmo e la straordinaria sensibilità dimostrata attraverso la Festa dei Doni, gesto concreto di solidarietà e amore verso chi sta affrontando un momento difficile. Per il nostro Giancarlo, Mae, Lily e Butcher tutto quello che fanno per il loro prossimo non è mai abbastanza: ogni volta che vedono qualcuno soffrire, per loro è come una piccola sconfitta. E ogni volta che tornano a casa, portano nel cuore quegli sguardi, quelle mani strette, quei sorrisi fragili, con la promessa silenziosa di tornare ancora, finché anche una sola carezza potrà alleviare un dolore e accendere una speranza. A tutti loro va il nostro più sincero augurio di Buona Pasqua, che possa portare speranza, serenità e amore nei cuori di tutti, con l’augurio che ogni sorriso donato in questi giorni possa trasformarsi in forza, fiducia e futuro».