Per l’assessora all’Ambiente, Irene Colosimo: «La partecipazione è fondamentale per individuare e preservare gli alberi che rappresentano un patrimonio identitario della nostra comunità»

Il Comune di Catanzaro ha avviato il censimento degli alberi monumentali presenti sul proprio territorio, con deliberazione della Giunta Comunale, in recepimento e attuazione della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 e del Decreto Ministeriale 23 ottobre 2014, che disciplinano la tutela degli alberi di particolare pregio naturalistico, paesaggistico e storico-culturale.

Si tratta di un’attività prevista dalla normativa nazionale e, allo stesso tempo, di un’azione di grande valore pubblico e strategico, finalizzata a rafforzare la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale della città. Gli alberi monumentali, infatti, non sono semplici elementi del verde urbano, ma organismi viventi di particolare rilievo, custodi di biodiversità, storia e identità dei luoghi.

Attraverso questo censimento, il Comune avvia una ricognizione sistematica degli esemplari arborei di pregio, con l’obiettivo di: individuare e catalogare gli alberi monumentali presenti sul territorio; garantirne la tutela attraverso strumenti adeguati; valorizzare il patrimonio naturale, paesaggistico e culturale della città; rafforzare il rapporto tra comunità e territorio.

L’attività rientra in un sistema normativo che attribuisce ai Comuni un ruolo centrale nella tutela di questo patrimonio. In particolare, la normativa prevede l’individuazione e la schedatura degli alberi monumentali, la redazione di un elenco comunale ufficiale, la trasmissione dei dati alla Regione per la validazione e il successivo inserimento nell’Elenco Nazionale degli Alberi Monumentali, istituito presso il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Sono inoltre previste specifiche forme di tutela, tra cui il divieto di abbattimento e danneggiamento, salvo casi eccezionali autorizzati, e l’obbligo di adottare interventi di gestione coerenti con il valore degli esemplari.

Il censimento si configura come un progetto partecipato: gli alberi rappresentano un patrimonio della comunità e, come tale, possono essere conosciuti, riconosciuti e tutelati insieme. Per questo, cittadini, associazioni, scuole ed enti possono contribuire attivamente segnalando alberi di particolare pregio.

Per effettuare la segnalazione, è necessario scaricare la scheda “Segnalazione albero monumentale” disponibile nella sezione Documenti e allegati del sito istituzionale del Comune di Catanzaro, compilarla in tutte le sue parti e inviarla all’indirizzo email: alberimonumentali@comune.catanzaro.it.

"La partecipazione dei cittadini è fondamentale per individuare e preservare gli alberi che rappresentano un patrimonio identitario della nostra comunità", dichiara l’Assessora all’Ambiente, Irene Colosimo. "Questo censimento è uno strumento importante per rafforzare la cultura della tutela ambientale e costruire un rapporto sempre più consapevole tra comunità e territorio".

L’attribuzione del carattere di monumentalità avviene sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa nazionale, in particolare dal Decreto Ministeriale 23 ottobre 2014 e dalle Linee guida per la cura e salvaguardia degli alberi monumentali. Si tratta di una valutazione complessiva che tiene conto di diversi fattori, tra cui il valore naturalistico, storico, paesaggistico e culturale degli esemplari.

Le segnalazioni sono gratuite e rappresentano un contributo concreto alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio verde della città. Per maggiori informazioni e per scaricare la scheda è possibile consultare la pagina dedicata sul sito del Comune di Catanzaro: https://www.comune.catanzaro.it/servizio/segnalazione-alberi-monumentali/