«Io sono qua per rivendicare la mia dignità di docente, sono precaria da sette anni e gli studenti hanno bisogno della continuità, a maggior ragione che sono anche una docente di sostegno. Inoltre siamo qui come CGL per rivendicare i fondi che siano destinati alla

Migali

scuola pubblica e non al privato». È la rivendicazione di Teresa Migali, insegnante precaria, una delle tante emerse nel concentramento di protesta di Catanzaro. Assieme alle altre varie sigle della sinistra in piazza, la CGIL contesta la legge di bilancio che nella Calabria centrale fa i conti con diversi fronti di lotta.

«Da noi il lavoro precario significa gente che se ne sta andando – afferma Antonella Bertuzzi, segretario regionale Cgil Calabria Area vasta Catanzaro, Crotone e Vibo – che

Bertuzzi

sta svuotando le città e le aree interne. Abbiamo diverse vertenze e soprattutto su Catanzaro ci sono migliaia di posti di lavoro in crisi e purtroppo dobbiamo cercare di avere delle risposte più concrete da parte del Governo. La legge di bilancio non dà risposte nel nostro territorio come non le dà in tutto il Paese e sta diventando una situazione insopportabile. Ormai anche la classe media è messa in discussione».

La richiesta pregnante è quella di dirottare le ingenti risorse verso settori più deboli.

«Noi non crediamo nei finanziamenti a pioggia – dice Simona Lo Giacco, segretaria

Lo Giacco

generale Cgil Calabria – ma crediamo che servano investimenti mirati, politiche concrete e un lavoro assolutamente di qualità. Insieme agli studenti oggi ribadiremo che servono delle scuole sicure, delle università accessibili e la controdendenza rispetto al fatto che dalla regione sono più i giovani che se ne vanno che quelli che hanno la possibilità di restare. Se non si investe in questo e non si tolgono le risorse laddove invece sono destinate agli armamenti, crediamo che questo Paese non avrà un futuro certo».