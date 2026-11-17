Ci sono vicende che segnano indelebilmente la storia di una nazione. Il rapimento del piccolo Farouk Kassam, avvenuto nel 1992 a Porto Cervo e durato sei mesi, fa parte proprio di queste vicende. Un caso di cronaca che ha tenuto l'Italia intera con il fiato sospeso.

A riportare quella ferita collettiva sul piccolo schermo è Carlo Carlei con “177 giorni”. La nuova e attesa serie, in onda su Rai 1 dal 16 novembre, si ispira al libro “Mio figlio Farouk. Anatomia di un rapimento”, scritto da Fateh Kassam, il padre del bambino, interpretato nella serie da Marco Bocci. Partito da Lamezia Terme e arrivato a Hollywood con pellicole candidate ai Golden Globe, il regista firma un’opera che non cerca la spettacolarizzazione del dolore, ma sceglie la strada della delicatezza, del rispetto e della verità umana.

Come sottolinea Carlei stesso, la narrazione evita le urla e il dolore esibito per focalizzarsi sulla dignità delle persone coinvolte, costruendo la prigionia non attraverso la sofferenza forzata del piccolo protagonista (interpretato dal giovane Filippo Papa), ma attraverso le sue percezioni, i suoi sogni e la sua innata innocenza.

La regia restituisce con autenticità il profondo divario economico e sociale di quell'epoca — tra la ricchezza della costa e l'entroterra montano della Sardegna — avvalendosi anche di un cast fortemente radicato nel territorio per dare verosimiglianza ai passi, alle voci e ai codici non scritti di quelle montagne. Il risultato è un racconto dove le tecniche registiche del grande cinema internazionale si fondono con la sensibilità visiva e il rispetto tipici di chi conosce le radici profonde del Sud.

Nella nostra intervista esclusiva, Carlo Carlei ci trascina dietro le quinte della serie: un viaggio tra le scelte di regia, i retroscena del set e quel filo invisibile che lega una delle pagine più drammatiche del passato al nostro presente.

Dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma, la serie è arrivata in prima serata su Rai 1. Che reazione spera di suscitare nel pubblico più giovane, che non ha vissuto quell’epoca e conosce il rapimento di Farouk Kassam solo dai racconti di cronaca?

«Vorrei che scoprisse una storia che sembra lontana e invece parla di oggi. Il sequestro di Farouk nasce da un contrasto economico enorme tra due Sardegne che si guardano senza parlarsi, la ricchezza della costa e la povertà delle montagne. Quel divario non è sparito, ha solo cambiato forma. E vorrei che i ragazzi vedessero anche l’altra faccia di quei mesi: un Paese intero che si è fermato per un bambino, le lenzuola bianche alle finestre, una madre che va a parlare alle donne di Orgosolo. Li porteremo dentro quella storia attraverso gli occhi di Farouk, che ha la loro età o poco meno. Credo che sia il modo più diretto per farla sentire loro».

Raccontare una vicenda vissuta dagli occhi e dalla sofferenza di un bambino e della sua famiglia richiede grande delicatezza. Come ha lavorato con il cast, da Marco Bocci a Filippo Papa nei panni di Farouk, per restituire la tensione di quei sei lunghi mesi di angoscia ma anche la dignità dei protagonisti?

«La dignità e il rispetto erano i punti di partenza, perché è una storia vera e quelle persone sono vive. Non volevo il dolore esibito. Con Marco e con Antonia Desplat abbiamo cercato due modi opposti di reagire allo stesso incubo: lui sceglie lo scontro, non si fida di nessuno, sfida le regole dei banditi e quelle della polizia; lei sceglie la fiducia e trova il coraggio di parlare in pubblico. La tensione nasce da quella differenza, non dalle urla. Ho girato spesso con più macchine, così gli attori potevano restare dentro la scena senza interruzioni, e questo dà una verità che sul set con una sola macchina da presa si perde. Con Filippo il lavoro era diverso. A un bambino non si chiede di soffrire. Abbiamo costruito la prigionia di Farouk attraverso le sue percezioni, i suoi sogni, le sue paure, e lui doveva solo stare dentro quello che vedeva e sentiva, con la libertà di un bambino».

Lei è nato a Lamezia Terme e porta da sempre nel cuore e nel linguaggio visivo le sue radici. La storia di Farouk è ambientata in un’altra grande isola del Mezzogiorno, la Sardegna. Quanto l’essere un regista del Sud la aiuta a decodificare e raccontare con autenticità certe dinamiche, asperità e doti di resilienza delle comunità meridionali?

«Molto. La Calabria e la Sardegna hanno vissuto la stessa lunga stagione dei sequestri, e chi viene dal Sud conosce quelle montagne dall’interno: il silenzio, i codici non scritti, la diffidenza verso lo Stato, ma anche una dignità e una capacità di resistere che da fuori spesso non si vedono. Per questo non ho voluto giudicare nessuno. E per i ruoli legati al territorio ho scelto attori sardi, per due ragioni. La prima è la verosimiglianza: il modo di stare in quel paesaggio, il passo, la voce, non si possono imitare. La seconda è che volevo dare spazio al talento di quella regione, che negli ultimi anni è cresciuto in modo impressionante. Essere del Sud non ti dà il diritto di raccontare un’altra terra, ma ti insegna a rispettarla».

La sua carriera dimostra che partendo dalla Calabria si può arrivare ad Hollywood e al cinema internazionale, da “La corsa dell’innocente”, candidato ai Golden Globe, fino a “Romeo & Juliet”. Guardando indietro, in che modo le sue radici calabresi e l’ambiente in cui è cresciuto hanno influenzato la sua sensibilità visiva e il suo modo di fare regia all’estero?

«Il Sud mi ha dato l’orizzonte. Sono cresciuto in una terra dove il mare e la montagna stanno nello stesso sguardo, e dove la bellezza e la ferita convivono. Quel contrasto me lo sono portato dietro ovunque, da La corsa dell’innocente fino a 177 giorni, dove è diventato il principio di tutta la regia: dalla Costa Smeralda si vedono le montagne, dalle montagne si vede il mare, e ognuno dei due mondi ha il suo modo di essere ripreso, fluido ed elegante per la ricchezza, a mano e materico per l’entroterra. Poi, guardando i grandi maestri, Kubrick, Boorman, Peter Weir, ho imparato il rigore: ogni inquadratura deve essere potente ma necessaria. Credo che il mio modo di fare regia sia l’incontro di queste due cose, una sensibilità nata al Sud e una disciplina imparata guardando il grande cinema internazionale».

Molti giovani della nostra terra sognano di fare il suo mestiere, ma spesso temono di dover "scappare" per essere ascoltati. Che consiglio si sente di dare a un ragazzo o a una ragazza che oggi da Lamezia, Cosenza, Reggio o Catanzaro guardano alla regia o alla sceneggiatura con passione?

«Di non avere paura di partire, ma di non dimenticare mai da dove vengono. Andare via a volte serve per imparare il mestiere e per guardare la propria terra con occhi nuovi. Ma le storie più forti le abbiamo sotto casa, e il mondo è pronto ad ascoltarle se le raccontiamo con verità e con un linguaggio universale. E poi oggi gli strumenti sono alla portata di tutti come mai prima. La tecnologia sta cambiando questo mestiere a una velocità incredibile, e chi è giovane può cavalcare quell’onda invece di esserne travolto. Il talento non ha un indirizzo. Serve la passione, serve lo studio, e serve il coraggio di raccontare quello che si conosce davvero».

L'opera di Carlo Carlei dimostra come il grande cinema possa nascere dal rispetto per la verità e dall'amore viscerale per le proprie radici. "177 giorni" non è soltanto il racconto di una ferita che ha segnato un'epoca, ma una testimonianza potente su come il talento e la passione del Sud possano parlare a tutto il Paese e al mondo. La serie ha debuttato lunedì 16 novembre, in prima serata su Rai 1, portando sul piccolo schermo questa intensa pagina di televisione e memoria.