Dal 22 al 29 gennaio, i presidi di Botricello e Cropani hanno visto nelle prime file il boss Luigi Pane. Nelle carte della Dda la presenza dei presunti membri del clan nei presidi agricoli e l’attivismo del sindaco Antonio Torchia

Tra il 22 e il 29 gennaio 2024, le strade della provincia di Catanzaro - e in particolare i punti nevralgici lungo la costa ionica tra Botricello e Cropani - sono state teatro della cosiddetta "protesta dei trattori", la mobilitazione del mondo agricolo nata per rivendicare tutele economiche e denunciare la crisi del settore. Ma dietro i blocchi stradali, i gazebi e i mezzi agricoli incolonnati, le telecamere e le cimici degli investigatori dell'indagine Airone, coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Catanzaro, hanno registrato una realtà ben diversa: la regia diretta e l'infiltrazione della cosca Pane di Belcastro, ieri colpita dagli arresti della Dda.

Secondo quanto ricostruito nell’ordinanza del gip del Tribunale di Catanzaro, Roberta Cafiero, l'evento di piazza sarebbe stato trasformato in una dimostrazione di forza territoriale da parte del sodalizio mafioso guidato da Luigi Pane. Le legittime rivendicazioni del settori sarebbero dunque diventate terreno per ribadire il controllo dell’area.

Il boss in prima fila nei presidi

Nei sette giorni di mobilitazione lungo le arterie di Botricello e Cropani, Luigi Pane - figura apicale della consorteria di Belcastro con la dote 'ndranghetista del "Vangelo", stando al pentito Dante Mannolo - si sarebbe imposto sulla scena non come un semplice partecipante, ma come vero e proprio leader del movimento di protesta.

Pane avrebbe cioè colto l'occasione della mobilitazione contadina per esercitare pubblicamente il proprio ruolo guida e riaffermare l'egemonia del gruppo sul comprensorio pre-silano e costiero.

Come si legge nel testo dell'ordinanza di custodia cautelare, «gli eventi collegati alla protesta dei trattori, relativamente al periodo dal 22 al 29 gennaio 2024, che come già esposto, documentano l’infiltrazione della ‘ndrangheta nei presidi di Botricello e Cropani, capeggiati proprio da Luigi Pane».

L'infiltrazione nei presidi di piazza rappresentava per il sodalizio il naturale prolungamento del controllo già esercitato sull'intera filiera agro-pastorale del territorio, che spaziava dall'occupazione arbitraria dei 50 ettari di terreno della Provincia di Catanzaro in uso al centro di ricerca Crisea all'accaparramento dei contributi comunitari erogati dall'Arcea.

Lo Stato maggiore del clan sulla statale

Al fianco del capo cosca, gli accertamenti svolti dalle forze dell'ordine hanno documentato la presenza costante ed esibita dell'intera struttura operativa del gruppo criminale. Attorno a Luigi Pane si è stretto quello che gli inquirenti definiscono il blocco solido dei sodali e dei soggetti contigui alla consorteria.

Camillo Gualtieri: presunto braccio destro di Rodolfo Pane (cl. 39) e stabile intermediario tra il clan e le istituzioni locali, presente ai presidi al fianco del boss; Rodolfo Pane (cl. 1989): figlio del capoclan Luigi Pane e intestatario fittizio dell'azienda agricola di famiglia utilizzata per l'incasso dei contributi pubblici; Carlo Mussari: cognato di Luigi Pane e ritenuto figura d'inserimento stabile nelle dinamiche riservate e operative del gruppo; Matteo Commisso (oggi Matteo Pane per cambio di generalità): presunto soggetto a disposizione delle direttive e delle azioni di forza del sodalizio; Aquino Scarpino, considerato uomo di fiducia del vertice, la cui partecipazione ai presidi stradali è stata inserita dai magistrati tra gli elementi dimostrativi della sua organicità al contesto associativo.

Per la magistratura, la comparsa di gruppo nei presidi di protesta non è stata un'adesione spontanea o individuale, bensì un'azione orchestrata per marcare il controllo del territorio.

Il sindaco e il capo cosca: contatto sulle strade della protesta

Tra gli aspetti di maggior rilievo evidenziati dalla Dda di Catanzaro vi è la partecipazione alla "protesta dei trattori" del sindaco del Comune di Belcastro, Antonio Torchia.

Secondo la prospettiva accusatoria (che vede il primo cittadino indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione), la presenza del sindaco nei medesimi presidi stradali guidati da Luigi Pane non ha fatto altro che confermare e saldare visibilmente il rapporto di reciproca utilità instaurato tra la politica locale e la consorteria mafiosa.

Nell'ordinanza si rimarca come la partecipazione del primo cittadino si inserisse nel solco del patto stretto fin dalle elezioni comunali del 2020: «Il suo appoggio veniva altresì in rilievo nel corso della cosiddetta “protesta dei trattori” tenutasi dal 22 al 29 gennaio 2024 a Botricello e Cropani, in cui Luigi Pane figurava come leader, e alla quale egli partecipava attivamente, ottenendo il sostegno della cosca Pane alla Giunta dallo stesso capeggiata».

La presenza affiancata del capo cosca e dell'amministratore pubblico alle manifestazioni di piazza costituiva, secondo gli inquirenti, la prova plastica di un'amministrazione comunale asservita al soddisfacimento delle istanze del clan in cambio della blindatura politica e del pacchetto di voti.

La valutazione della magistratura: «Infiltrazione e dimostrazione di potere»

Nel bilancio indiziario tracciato dalla Procura antimafia e condiviso dal gip, la vicenda dei trattori assume un valore simbolico e probatorio decisivo. Non si è trattato soltanto di un episodio di cronaca ma della dimostrazione di come la 'ndrangheta sia in grado di strumentalizzare le vertenze sociali per accreditarsi come interlocutore istituzionale e sociale unico sul territorio.

L'infiltrazione nelle proteste agricole del gennaio 2024 ha fornito agli investigatori la conferma dell'attualità e della costante operatività del gruppo, capace di muoversi compatto nei momenti di tensione sociale per riaffermare chi comanda nella Presila.