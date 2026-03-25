La primavera continua a mostrare il suo lato instabile. Come anticipato nei giorni scorsi una massa d'aria fredda di provenienza artica penetrerà dal Nord Europa verso l'Italia e la Calabria, portando un vero e proprio colpo di coda invernale.

Avremo un crollo delle temperature ma anche maltempo diffuso e soprattutto venti forti: sembrerà di tornare indietro di diverse settimane, con un clima più invernale che primaverile.

Ciclone artico a metà settimana

Come detto dunque torna l'inverno in Calabria. Tra la giornata di giovedì e quella di venerdì aria molto fredda raggiungerà la regione apportando un notevole calo delle temperature. Secondo le ultime emissioni modellistiche sono previste temperature al di sotto della media stagionale di circa 6-8°C e con valori che, soprattutto nelle ore notturne e primo mattino, potranno raggiungere i -8°C nelle aree montuose di Sila e Pollino. Freddo fuori stagione anche lungo le aree costiere e pianure con temperature minime al di sotto dei 10°C ovunque.

Neve a bassa quota

Oltre al freddo però tornerà anche la neve. Il ciclone che raggiungerà la Calabria sarà accompagnato da una perturbazione che causerà il ritorno della neve a quote basse: secondo gli ultimi aggiornamenti la neve potrà raggiungere le aree intorno ai 700 m di quota, e basti pensare che durante l'inverno questa quota neve non è mai stata raggiunta. In pole saranno soprattutto le aree di Sila e Pollino ma la neve raggiungerà anche la bassa Calabria e i monti delle Serre e dell' Aspromonte.

Forti venti in arrivo

Il ciclone in arrivo però non porterà solo freddo e neve. Il suo minimo di 988 hPa infatti causerà un forte rinforzo dei venti: secondo gli ultimi aggiornamenti si avranno raffiche di tempesta soprattutto a ridosso dei monti con possibili valori fino ai 120-130 km/h nel Crotonese. Raffiche molto forti interesseranno comunque tutta la Calabria con valori che oscilleranno tra i 70 e i 100 km/h praticamente ovunque ma in particolare lungo le aree soggette ai venti di caduta (comparto Jonico).