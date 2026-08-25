Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha firmato oggi il decreto di concessione della cittadinanza italiana a Sorana Maria Aref, originaria della Romania e nata a Tulcea.

Il conferimento della cittadinanza rappresenta il punto di arrivo di un percorso di integrazione nella comunità catanzarese, sia sul piano sociale sia su quello civile.

Dopo la firma del provvedimento, Fiorita, insieme al Capo di Gabinetto, ha accolto la neo-cittadina italiana a Palazzo De Nobili per un incontro istituzionale. Alla cerimonia era presente anche il consigliere comunale Francesco Scarpino.

Nel corso del colloquio, il sindaco ha rivolto a Sorana Maria Aref le proprie congratulazioni, evidenziando il significato dell'ingresso ufficiale nella comunità italiana e catanzarese.

«Accogliere ufficialmente una nuova cittadina nella nostra grande famiglia è sempre un momento di festa e di arricchimento per tutta Catanzaro – ha dichiarato Fiorita –. La nostra è una città aperta, inclusiva e solidale, che riconosce nelle storie di integrazione un pilastro fondamentale per la crescita civile e culturale del territorio».