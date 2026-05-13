“Borgia Community Hub – Le Piazze Parlanti” entra nel vivo della programmazione culturale: sarà Antonio Nicaso, storico delle organizzazioni criminali, saggista e docente di storia sociale della criminalità organizzata alla Queen’s University, ad inaugurare il ciclo di talk d’autore. Domenica 17 maggio, alle ore 18.00, all’interno di Palazzo Mazza a Borgia, si terrà l’incontro dal titolo “Costruire il futuro narrando la storia”. Al centro del dibattito, il valore della narrazione storica non come semplice ricordo, ma come motore di crescita etica per una comunità. Partendo dal suo ultimo libro, “Come radici. Una storia sulle seconde possibilità”, scritto a quattro mani con il procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri, Nicaso – intervistato dal giornalista Salvatore Bruno – esplorerà il valore della narrazione come strumento attivo di cittadinanza.

Il romanzo, profondo e coinvolgente, si rivolge in particolare ai ragazzi, ricordando che a volte è proprio dagli errori che si cresce. Antonio Nicaso, uno dei massimi esperti dei fenomeni di tipo mafioso, parte dalla consapevolezza che “ognuno di noi può prendere in mano il proprio futuro e costruirlo, anche scegliendo strade lontane rispetto a quelle prese dalla famiglia in cui è nato”. Nel libro, il pubblico ministero in pensione Carlo Marino, che dal tribunale di Milano si trasferisce in Calabria per coltivare la terra di famiglia, incontra Cesare, il figlio di un boss locale, già segnato da un reato grave alle spalle, a cui però è stata offerta una misura alternativa al carcere. Le loro vite si incrociano tra i campi e Cesare, insieme ai suoi amici, scoprirà un lavoro lontano dal caporalato e dallo sfruttamento, dove le seconde possibilità insegnano che si può cambiare strada e costruire un futuro diverso. Lo impareranno anche attraverso il racconto delle storie di Peppino Impastato, Peppe Valarioti, Giuditta Levato.

Il progetto è promosso dal Comune di Borgia – Assessorato alla Cultura e cofinanziato dalla Regione Calabria con risorse Poc 2014/2020 - Az. 6.8.3 erogate ad esito dell’Avviso “Sostegno e promozione turistica e culturale”.

“Borgia – afferma il sindaco Elisabeth Sacco – ospiterà uno degli storici più apprezzati del panorama culturale italiano. Parleremo di radici, memoria e di seconde possibilità. Prosegue con successo il progetto “Borgia Community Hub – Le Piazze parlanti”, vogliamo che i cittadini si riapproprino del senso profondo dei loro luoghi”.

Mentre cresce l’attesa per il talk di Nicaso, proseguono con grande partecipazione i laboratori di “Racconti di Piazza”, curati dalla guida turistica Linda Verre. Dopo i focus dedicati alla figura enigmatica di Antonio Pitaro, all’impegno istituzionale di Augusto Ortona e l’incontro di ieri dedicato a Sandro Pertini e al valore fondamentale della comunità, il ciclo si concluderà giovedì 14 maggio, alle ore 18.00, a Palazzo Mazza, con l’approfondimento su “Nassiriya – Memoria condivisa”.