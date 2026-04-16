Si chiama Home Expo, fiera dell'arredamento e del complemento d'arredo, la mostra-mercato che inaugura ufficialmente a Catanzaro la stagione dei grandi eventi al Centro Colosimo.

Una serie di iniziative che, secondo gli obiettivi del Comune, porteranno a rilanciare il capoluogo come riferimento stabile e duraturo per operatori ed espositori.

«Tutta un’altra cosa – esordisce Enzo La Rosa, della omonima srl organizzatrice – Prima dovevamo arranciarci perché non c'era una location adatta a questo tipo di manifestazione, adesso possiamo spaziare in diversi settori merceologici. Mi preme ringraziare il comune, nelle persone del sindaco Fiorita e dell’assessore Furrer ma anche la Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo con il presidente Falbo».

Sotto il profilo imprenditoriale queste certezze cosa vi stimolano?

«A poter fare ogni anno di meglio, tanto è vero che successivamente avremo Fiere della Sposa e le Fiere dell'Edilizia».

Oltre 50 gli stand espositivi, in cui si aggiungono spazi di confronto e di dibattito organizzati dalla Camera di Commercio.

«La tipologia standard dell'evento è sicuramente imperniata su tutto l’arredamento ed il complemento d'arredo per la casa. Spaziamo dal salotto, al tendaggio, agli infissi e vari tipi di marmo. Abbiamo parecchi espositori, soprattutto calabresi questa volta e parecchi falegnami, quindi cucine e tutto ciò che riguarda l'arredamento proprio spazia in tutto. Gli acquirenti sicuramente trovano vantaggi perché hanno a che fare direttamente con le aziende che fabbricano e che producono, pertanto non ci sono passaggi intermedi di prezzo».

Fino a quando si può visitare?

«La Home Expo 2026 è aperta fino a domenica 19, nei giorni feriali solo di pomeriggio, mentre sabato e domenica tutto il giorno.Vi aspettiamo in tanti anche perché l'ingresso è gratuito»