È stata donata a Sua Santità Papa Leone XIV una medaglia commemorativa in argento, realizzata dal maestro orafo Michele Affidato, in occasione dell’incontro promosso dall’Associazione “Cassiodoro il Grande”, guidata da Padre Antonio Tarsia, alla presenza dei membri e degli associati, di cui lo stesso maestro Affidato fa parte. La consegna dell’opera è avvenuta nel corso dell’Udienza del Santo Padre in Piazza San Pietro, mercoledì 6 maggio, inserendosi in un momento di particolare significato: il ventesimo anniversario dalla fondazione dell’Associazione. Un gesto dal profondo valore simbolico, che unisce arte, fede e tradizione, suggellando un legame autentico tra spiritualità e cultura, nel segno della continuità e della memoria. Durante la consegna Papa Leone, ha avuto parole di elogio e apprezzamento verso Padre Antonio Tarzia e il maestro Affidato, ringraziando del dono ricevuto e dicendo tra l’altro che la medaglia è originale, significativa e bella nei rilievi.

Il maestro orafo Michele Affidato, ha preso parte a questo significativo momento di condivisione che ha visto protagonista la figura di Cassiodoro, tra i più importanti testimoni della tradizione cristiana e della trasmissione del sapere nel mondo occidentale. La medaglia, realizzata in argento e lavorata a rilievo, si distingue per la forza narrativa delle sue raffigurazioni. Su un lato, Cassiodoro è rappresentato mentre scrive il “De Anima”, richiamo alla dimensione interiore e alla riflessione che accompagna il cammino dell’uomo. Sull’altro lato prende forma la scena del Vivarium, con i monaci riuniti: un’immagine che restituisce il senso della comunità, dello studio e della custodia del sapere. L’opera, realizzata diversi anni fa dall’artista Angelo Grilli, viene oggi reinterpretata dal maestro orafo Michele Affidato su commissione di Padre Antonio Tarsia, che ne ha seguito con attenzione l’esecuzione, contribuendo a esaltarne i dettagli e la profondità plastica.



Il risultato è un lavoro che unisce rigore tecnico e sensibilità artistica, capace di restituire attraverso il metallo una narrazione intensa e riconoscibile. Diversi gli incontri tra il Maestro e Papa Leone sin dalla sua elezione che rinnovano e consolidano il legame con la Santa Sede, infatti l’azienda Affidato ne è fornitore ufficiale, un riconoscimento formalizzato a partire dal pontificato di Papa Francesco, ma costruito attraverso un percorso che nel tempo lo ha portato a realizzare opere anche per Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Ogni creazione di Michele Affidato, oggi condivisa insieme al figlio Antonio scultore, nasce da un attento lavoro di studio e approfondimento. Ogni opera prende forma attraverso una ricerca che abbraccia la storia, la tradizione e il significato simbolico dei soggetti rappresentati, con l’obiettivo di tradurre in materia un racconto autentico e coerente. Le sue creazioni, infatti, non rappresentano soltanto

un’espressione artistica, ma diventano un autentico linguaggio capace di raccontare valori, spiritualità e identità. Nel suo laboratorio prendono vita opere che accompagnano i messaggi dei Pontefici negli incontri con Capi di Stato, Ministri, autorità religiose e rappresentanti istituzionali provenienti da tutto il mondo, divenendo simboli di dialogo, cultura e fede. Nel corso degli anni, Michele Affidato ha dedicato studio e ricerca all’arte sacra, realizzando opere che uniscono tradizione, spiritualità e maestria artigianale. Un percorso che gli è valso la prestigiosa nomina di

Interlocutore Referente presso la Pontificia Accademia di Teologia, riconoscimento che testimonia il valore umano, culturale e spirituale del suo cammino artistico. «Incontrare il Santo Padre è sempre un grande onore e una forte emozione - ha dichiarato Michele Affidato - attraverso quest’opera ho voluto rendere omaggio a una figura come Cassiodoro, che ha saputo unire fede e cultura, lasciando un’eredità ancora viva. Il mio lavoro continua nel solco di una tradizione, con l’obiettivo di trasformare ogni creazione in un racconto capace di attraversare il tempo».