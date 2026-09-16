Venerdì 18 e sabato 19 settembre prossimi, saranno sospese le attività didattiche del convitto nazionale “P. Galluppi”. Lo stabilisce un’ordinanza sindacale, adottata in concomitanza con “La Notte Piccante”.

Il provvedimento, infatti, considera che «la contemporanea presenza, nelle aree interessate dalla manifestazione, della popolazione scolastica, del personale docente e non docente, unitamente al personale che procede agli allestimenti e all’afflusso di pubblico partecipante all’evento, determinerebbe una significativa sovrapposizione di flussi di persone in un’area urbana caratterizzata da spazi e percorsi di accesso ed esodo necessariamente limitati, con conseguente incremento dei fattori di complessità sotto il profilo della sicurezza».