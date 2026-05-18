Il Csv di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia “Calabria Centro” ha un nuovo Consiglio Direttivo. A comporlo sono Rita Ciciarello (CASM), Federica Mauro (Anteas Catanzaro), Carlo Chiodo (Avis Catanzaro), Filippo Capellupo (Pro Loco Catanzaro), Luciana Loprete (UICI Catanzaro), Marco Sestito (Prociv Girifalco), Loredana Calascibetta (Ass. Don Pellicanò), Luca Mastroianni (Ada Catanzaro), Piero Romeo (“Un Raggio di Sole”), Raffaele Gareri (“L’Isola che non c’è”), Pietro Drago (“Nonostante tutto resistiamo”), Lucia Sacco (“Adultiraider”), Nicola Maria Nocera (Prociv Augustus Vibo Valentia), Stefania Figliuzzi (“Attivamente Coinvolte”) ed Anthony Lo Bianco (Fondazione Valentia), i quindici consiglieri eletti al termine di una lunga giornata vissuta in pieno “clima elettorale” al Grand Hotel Lamezia.

Una giornata di confronto e di piena partecipazione da parte dei soci, giunti venerdì 15 maggio dai vari territori dell’area centrale della Calabria per esprimere le proprie preferenze tra i venticinque candidati, con il supporto dei membri dello staff del CSV. A dare il pieno sostegno, da remoto, nel momento inaugurale, coordinato dal direttore del CSV, Stefano Morena, è stata la stessa presidente del Coordinamento nazionale dei Centri di Servizio (Csvnet), Chiara Tommasini, che ha definito l’assemblea elettiva un elemento cruciale del mandato di accompagnamento al volontariato, di cui i CSV sono gli «interpreti», nei confronti della collettività, della Pubblica Amministrazione e del mondo del Terzo Settore in generale.

Di «mettersi a servizio», per perseguire lo stesso obiettivo che è il bene comune, ha parlato il coordinatore della Confederazione regionale dei Centri di Servizio, Gianni Romeo, che ha auspicato che l’assise non serva solo a conferire nuovi incarichi, ma a dare investitura ad una realtà attiva che, responsabilmente, incida sul territorio e non lo subisca.

Non potevano mancare gli auguri di «buon lavoro» di Rocco Chiriano, in rappresentanza dell’Organismo Territoriale di Controllo (OTC) – che ha ricordato che l’assemblea è composta da volontari, chiamati a votare chi si offre di impegnarsi per il bene degli altri, e certo non per gestire potere – e di Giuseppe Conocchiella, presidente del Collegio dei Garanti, il cui auspicio è che l’obiettivo finale tenga uniti e non divisi.

Con l’elezione di Michele Napolitano, dell’associazione “La Goccia” di Vibo Valentia, a presidente dell’assemblea, si è entrati nel vivo dei lavori, iniziati con la nomina della Commissione Elettorale (composta da Lucia Tiriolo, presidente del Collegio dei Revisori del Csv, e da Olga Anania e Santina Belvedere), e la relazione di fine mandato del presidente uscente Nicola Maria Nocera. Un mandato che, per la verità, si è interrotto bruscamente dopo soli diciotto mesi con le dimissioni di cinque consiglieri, che hanno portato alla decadenza del Consiglio Direttivo.

Pur non celando il suo disappunto per quanto accaduto, l’ex presidente ha colto l’occasione per elencare i risultati ottenuti, dal riaccreditamento come Centro di Servizio al mantenimento del Servizio Civile Universale (che è uno dei fiori all’occhiello delle attività del Csv), all’apertura dello Sportello Informagiovani grazie ad accordi regionali, fino ai protocolli d’intesa stipulati, tra i quali quello con “Libera” e l’Ufficio scolastico regionale.

In serata lo scrutinio dei voti, supervisionato dalla Commissione Elettorale che aveva verificato la regolarità delle candidature: sono stati, così, eletti i nuovi componenti del Consiglio Direttivo (nove in rappresentanza del territorio di Catanzaro, tre di Crotone e tre di Vibo Valentia), chiamati poi a scegliere tra di loro il presidente che guiderà il Csv Calabria Centro per i prossimi anni.

Confermata, inoltre, la nomina di Domenico D’Agostino, l’unica pervenuta per riempire la casella di «componente supplente» del Collegio dei Garanti.