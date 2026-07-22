Appuntamento giovedì 23 luglio con un talk al Foyer di Catanzaro. L’incontro si propone di offrire uno spazio di dialogo aperto e pluralista, mettendo a confronto voci provenienti da differenti esperienze culturali e confessionali
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Catanzaro Pride presenta il secondo talk “Genere & Fedi”: un talk sul dialogo tra identità di genere e tradizioni religiose organizzato in collaborazione con Sinistra Italiana Catanzaro.
Nell’ambito delle iniziative del Catanzaro Pride, venerdì 23 luglio alle ore 19:30 presso il Foyer di Catanzaro si terrà il secondo talk “Genere & Fedi”, un momento di confronto dedicato al rapporto tra identità di genere, orientamento sessuale e fede.
L’incontro si propone di offrire uno spazio di dialogo aperto e pluralista, mettendo a confronto voci provenienti da differenti esperienze culturali e confessionali, con l’obiettivo di favorire comprensione reciproca, ascolto e riflessione sui temi dell’inclusione e del rispetto delle differenze.
Interverranno:
Luigi Mariano Guzzo, professore di Diritto e Religione, Diritto Canonico all’Università di Pisa;
Giuseppina Bagnato, pastora della Chiesa Valdese;
Laura Calderaro, del gruppo coordinamento del Movimento regionale in Calabria Cristiani Cattolici LGBT+;
Don Alessandro Nicastro, Chiesa Cattolica;
Francesca Sicoli, referente Buddismo della Soka Gakkai Italiana;
Marco Bruni, referente dell’associazione musulmana di Catanzaro Dar Assalam ODV.
A moderare l’incontro sarà Fabiola Scozia, del Comitato Road to Pride.
L’appuntamento si inserisce nel percorso di avvicinamento al Catanzaro Pride e vuole essere un’occasione di approfondimento pubblico su un tema spesso al centro del dibattito sociale e culturale, valorizzando il confronto tra sensibilità diverse nel segno del dialogo e della convivenza.
L’evento è stato possibile grazie al contributo di alcuni degli sponsor del Catanzaro Pride, la Ubik Catanzaro e INDACO e si svolgerà il 23 luglio alle ore 19:30 presso il Foyer di Catanzaro.