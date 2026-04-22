Durante la striscia d’informazione giornaliera ci collegheremo con la Conferenza al Parlamento Europeo per promuovere l’eccellenza calabrese: tanti ospiti si alterneranno al microfono di Elisa Barresi. Dal capoluogo di regione invece le ultimissime sulla vicenda della donna che si è tolta la vita coinvolgendo nell'insano gesto i suoi tre figli in tenerissima età

Doppio appuntamento a Bruxelles per la valorizzazione del principe degli agrumi reggino, fuori dai confini regionali e nazionali.

“Il Bergamotto di Reggio Calabria – Tra storia, nutraceutica, biodiversità e l’Indicazione Geografica Protetta” è il titolo della conferenza che si tiene al Parlamento Europeo mercoledì 22 aprile 2026 e che precede il cooking show serale a tema.

L’evento, ospitato dall’eurodeputato Denis Nesci con il gruppo parlamentare ECR, è organizzato in collaborazione con il Comitato Promotore del Bergamotto di Reggio Calabria IGP e con l’Associazione Italiana Nutrizionisti in Cucina.

Per l’occasione Dentro la Notizia aprirà un collegamento con la capitale belga coordinato dalla giornalista Elisa Barresi, con numerosi ospiti che si alterneranno al microfono con numerosi ospiti che si alterneranno al microfono mentre in studio il farmacologo Giacinto Bagetta parlerà delle applicazioni dell’olio essenziale del bergamotto nel trattamento della malattia di Alzheimer.

Nel corso della trasmissione previsto un aggiornamento con le ultimissime sulla tragedia che ha sconvolto la comunità di Catanzaro, dove nella notte, una donna si è tolta la vita coinvolgendo nell'insano gesto i suoi tre figli in tenerissima età.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.