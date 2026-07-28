Con la consegna delle chiavi dell’edificio dell’ex scuola “Chimirri”, trasformata nel nuovo complesso residenziale dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, si è compiuto un passo fondamentale nel percorso di potenziamento dei servizi dedicati agli studenti universitari. La riconversione dello stabile, concesso dal Comune di Catanzaro in comodato d’uso a Fondazione Università Magna Graecia, ha consentito a quest’ultima la realizzazione di ben 155 nuovi posti letto, oltre a spazi comuni pensati per favorire l'integrazione e la vita universitaria. Un progetto di riqualificazione che restituisce alla comunità spazi dismessi da anni, trasformati in presidi di cultura, socialità e accoglienza per i giovani. L'intervento contribuisce in maniera decisiva all’ampliamento dell’offerta residenziale e lo fa ripartendo dal cuore della città di Catanzaro. Il nuovo complesso residenziale universitario ospita alloggi moderni e funzionali con camere singole e doppie totalmente accessibili e dotate di ogni comfort. L’area dispone inoltre di spazi per lo studio, auditorium, spazi ricreativi, di socializzazione e coworking, mensa, lavanderia, aree relax e spazi verdi. Una riqualificazione a 360 gradi realizzata con la dovuta attenzione all’efficienza energetica, grazie ad un profondo restyling strutturale volto a garantire la massima sostenibilità e bassi consumi. Le chiavi del nuovo complesso residenziale universitario sono state consegnate questo pomeriggio al rettore dell’Università Magna Graecia, prof. Giovanni Cuda, e al presidente della Fondazione Umg, prof. Geremia Romano, dal direttore tecnico, ing. Vittorio Procopio, alla presenza del direttore dei lavori, ing. Vincenzo Pujia, e del collaudatore, ing. Salvatore Saccà.

Il rettore dell’Università Magna Graecia, prof. Giovanni Cuda, ha dichiarato: «L’Università Magna Graecia sta investendo con strategia e lungimiranza in strutture e servizi, e questa ne è l’ennesima dimostrazione. Destinare l’edificio dell’ex scuola Chimirri, ubicato nel cuore di Catanzaro, alle residenze universitarie significa rendere concreto il diritto allo studio in una città sempre più a misura di studenti. Non stiamo solo realizzando nuovi posti letto: stiamo dando forma a un’idea di campus diffuso, dove la rigenerazione urbana incontra le esigenze della comunità studentesca. Ringrazio la Fondazione universitaria, la ditta, le istituzioni e tutti coloro che sono stati coinvolti per la grande sinergia dimostrata. Sono certo che questa nuova struttura diventerà un punto di riferimento non solo per lo studio, ma anche per la socialità e lo scambio culturale dei nostri studenti».

«Riqualificare uno spazio storico come quello dell'ex Chimirri per restituirlo ai giovani è un segnale forte di crescita e attenzione verso il diritto allo studio. Questo progetto risponde alla crescente domanda di alloggi per fuori sede e consolida il legame tra la città e la comunità universitaria. Un ringraziamento sentito e doveroso va alle istituzioni e a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo traguardo. Garantire un’accoglienza adeguata, con alloggi moderni, sostenibili e accessibili, significa abbattere le barriere economico-sociali e rendere effettivo il diritto allo studio per tanti giovani», ha evidenziato il presidente di Fondazione Università Magna Graecia, prof. Geremia Romano.

La consegna delle chiavi dello stabile avviene in un momento strategico. Fondazione Università Magna Graecia ha infatti da poco pubblicato il Bando, destinato agli studenti dell’Università Magna Graecia e degli Enti Afam di competenza, per ricevere i benefici del diritto allo studio universitario e nella prossima settimana attiverà la procedura per la trasmissione della domanda attraverso la quale sarà possibile richiedere borse di studio, posto alloggio e mensa universitaria. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.fondazioneumg.it.

L’apertura del nuovo complesso residenziale universitario per gli studenti sarà programmata nei prossimi mesi e segnerà, grazie all’assegnazione dei 155 posti letto già per quest’annualità, una tappa fondamentale per ridisegnare il futuro. Non è infatti solo l’inaugurazione di un edificio, ma una promessa mantenuta: trasformare la memoria di un luogo nel motore universitario della città.