La showgirl ha raccontato le vicissitudini come figlia, donna e madre affrontate quasi sempre da sola. La grande forza d’animo e l’ immenso amore per il figlioletto improvvisamente ammalatosi a causa di errore medico e ‘dimenticato’ dal padre

Si chiama Paola Caruso, è nata a Catanzaro nel 1985, è laureata in Giurisprudenza ed ha un fisico mozzafiato. Nota al grande pubblico come la spumeggiante "Bonas" di Avanti un altro, è tornata sotto i riflettori come concorrente del Grande Fratello Vip. La sua carriera, iniziata a Miss Italia e consolidata nei salotti di Barbara D'Urso e all'Isola dei Famosi, è stata spesso intrecciata a una vita privata segnata da colpi di scena degni di un romanzo.

Le due mamme

La donna ha avuto vicende piuttosto toccanti. Uno dei capitoli più particolari della sua vita riguarda la scoperta delle proprie origini. Cresciuta dai genitori adottivi Wanda e Michele, Paola ha scoperto solo in età adulta di essere stata adottata. Nel 2019, grazie a un appello televisivo, ha ritrovato la madre biologica, Imma Meleca, pure lei di Catanzaro. Nonostante l'emozione iniziale, il loro rapporto è stato un'altalena di riavvicinamenti e forti tensioni, dovute a incomprensioni e alla difficoltà di costruire un legame dopo decenni di lontananza.

Il dolore per mamma Wanda

La Caruso intervista a Verissimo

Il 2025 è stato un anno durissimo per la showgirl. Paola ha dovuto dire addio a mamma Wanda, la donna che l'ha cresciuta, scomparsa dopo una lunga battaglia contro l'Alzheimer. Questo lutto è una ferita aperta che Paola ha portato con sé nella Casa del Grande Fratello, descrivendo Wanda come il suo unico, vero punto di riferimento materno.

La forza di una madre single

Oltre alle vicende legate ai genitori, Paola è nota per la sua dedizione totale al figlio Michele che secondo le sue dichiarazioni sarebbe stato ignorato dal padre. La showgirl ha affrontato da sola anni difficili, segnati da gravi problemi di salute del bambino (causati da un errore medico durante una vacanza in Egitto) che hanno richiesto lunghi cicli di cure e interventi chirurgici.

Al GF per ricominciare

L'ingresso nella Casa rappresenta per Paola una sorta di "nuovo inizio". Tra risate contagiose e momenti di profonda commozione, la showgirl sta usando questa vetrina per mostrare una versione di sé più matura, libera dal peso dei segreti del passato ma sempre pronta a difendere con le unghie la serenità della sua famiglia.