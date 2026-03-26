A partire da oggi maltempo sparso sulla regione accompagnato da un forte calo delle temperature, fino a 8 gradi sotto le medie stagionali. Previsti anche forti venti di burrasca
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L'ennesimo ciclone sta per raggiungere l'Italia con effetti anche sulla Calabria.
Il suo nome è Deborah ed arriva direttamente dall'artico: nella giornata odierna infatti esso si andrà a collocare nel mar Adriatico causando maltempo sparso, forte calo termico e soprattutto venti di burrasca.
Giovedì di maltempo sulla Calabria
Nel dettaglio a partire dal tardo mattino/primo pomeriggio piogge e locali temporali interesseranno tutto il versante tirrenico della regione con sconfinamenti fin verso le aree interne e joniche. I fenomeni risulteranno localmente intensi e saranno a tratti accompagnati da grandine a causa dell'arrivo di aria molto fredda in alta quota. Oltre alla pioggia tornerà anche la neve: intense nevicate sono previste su tutti i monti di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte con possibili accumuli anche oltre i 40-50 cm; il calo delle temperature però causerà il ritorno della neve anche a quote relativamente basse per il periodo con possibili imbiancate fin verso i 700 m di quota su Sila e Pollino e intorno ai 900 m sulle Serre e Aspromonte, valori che durante l'inverno non è sono mai stati raggiunti.
Temperature in calo: torna l'inverno
Il ciclone Deborah porterà dunque anche tanto freddo: secondo gli ultimi aggiornamenti sono previsti valori di temperature in calo tra oggi e la giornata di sabato con il termometro che si manterrà al di sotto delle medie stagionali di circa 6-8°C. Ciò vorrà dire che nelle aree montuose di Sila e Pollino le temperature potranno scendere fino ai -8°C durante le ore notturne e primo mattino, e con freddo oltre periodo anche lungo le coste e pianure. Il clou del freddo lo avremo nella giornata di venerdì quando durante le ore diurne il termometro difficilmente supererà i 12-13°C, mentre durante la notte si avranno valori intorno ai 5-7°C.
Forti venti di tempesta
Attenzione massima però anche per i forti venti in arrivo. Deborah infatti, con il suo minimo di bassa pressione di circa 988 hPa, richiamerà venti molto forti da ponente: nella giornata di oggi sono previste raffiche di vento di tempesta su gran parte della regione e in particolare sui crinali montuosi e aree joniche dove si potranno raggiungere addirittura i 100-120 km/h; altrove le raffiche saranno comprese comunque tra i 70 e i 90 km/h, con possibili disagi nelle aree più colpite.