È la Lista 1, guidata dal presidente uscente Roberto Donadini, a vincere le elezioni per il rinnovo degli organi nazionali della Fisar – Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori per il quadriennio 2027-2030. Si è votato il 24 e 25 ottobre 2026 sulla piattaforma elettronica Eligo. I risultati sono stati ufficializzati presso il Resort Olimpia di Marina di Ascea (SA).

I risultati

Gli aventi diritto al voto erano 11.447 e i votanti sono stati 4.326, pari al 37,79%. I voti si sono distribuiti così tra le tre liste:

Lista 1: 1.978 voti (46,05%), 9 seggi

Lista 3: 1.540 voti (35,86%), 4 seggi

Lista 2: 777 voti (18,09%), 2 seggi

Come previsto dal Regolamento elettorale, la Lista 1 ottiene la maggioranza dei seggi perché è la più votata. Gli altri seggi sono divisi in proporzione ai voti. Il quindicesimo seggio è andato alla Lista 3, che aveva il resto più alto.

Il nuovo Consiglio Nazionale

Accanto a Donadini siederanno in Consiglio Nazionale Debora Piscopo, Riccardo Cabizza, Raffaele Magni, Marco Usai, Gaspare Stellato, Martina Perin, Stefano Gosatti e Sandro Cazian. Con loro ci saranno Michele Capra, Giuseppe Palmieri, Mattia Briganti e Angela Palombo, eletti nella Lista 3, e Mariella Dubbini e Maria Cristina Tabacchi per la Lista 2.

Organo di Controllo e Collegio dei Probiviri

Lo stesso voto ha rinnovato l'Organo di Controllo, composto da Miriam Fioravanti, Franco Colombo e Giancarlo Modena, e il Collegio dei Probiviri, con Elena Felici, Mario Iervolino e Francesco Seminara.

Fisar ringrazia tutti i soci che hanno partecipato al voto e tutti i candidati che si sono messi a disposizione della Federazione.