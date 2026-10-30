Nove i seggi conquistati su 15 in Consiglio Nazionale. Rinnovati anche l'Organo di controllo e il Collegio dei probiviri della Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori
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È la Lista 1, guidata dal presidente uscente Roberto Donadini, a vincere le elezioni per il rinnovo degli organi nazionali della Fisar – Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori per il quadriennio 2027-2030. Si è votato il 24 e 25 ottobre 2026 sulla piattaforma elettronica Eligo. I risultati sono stati ufficializzati presso il Resort Olimpia di Marina di Ascea (SA).
I risultati
Gli aventi diritto al voto erano 11.447 e i votanti sono stati 4.326, pari al 37,79%. I voti si sono distribuiti così tra le tre liste:
- Lista 1: 1.978 voti (46,05%), 9 seggi
- Lista 3: 1.540 voti (35,86%), 4 seggi
- Lista 2: 777 voti (18,09%), 2 seggi
Come previsto dal Regolamento elettorale, la Lista 1 ottiene la maggioranza dei seggi perché è la più votata. Gli altri seggi sono divisi in proporzione ai voti. Il quindicesimo seggio è andato alla Lista 3, che aveva il resto più alto.
Il nuovo Consiglio Nazionale
Accanto a Donadini siederanno in Consiglio Nazionale Debora Piscopo, Riccardo Cabizza, Raffaele Magni, Marco Usai, Gaspare Stellato, Martina Perin, Stefano Gosatti e Sandro Cazian. Con loro ci saranno Michele Capra, Giuseppe Palmieri, Mattia Briganti e Angela Palombo, eletti nella Lista 3, e Mariella Dubbini e Maria Cristina Tabacchi per la Lista 2.
Organo di Controllo e Collegio dei Probiviri
Lo stesso voto ha rinnovato l'Organo di Controllo, composto da Miriam Fioravanti, Franco Colombo e Giancarlo Modena, e il Collegio dei Probiviri, con Elena Felici, Mario Iervolino e Francesco Seminara.
Fisar ringrazia tutti i soci che hanno partecipato al voto e tutti i candidati che si sono messi a disposizione della Federazione.