Si tratta di una prova propedeutica al rilascio degli ultimi permessi necessari per l’entrata in funzione della tratta ferroviaria
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Decine di mezzi dei Vigili del Fuoco sono presenti nell’area della galleria della metropolitana, nel tratto Dulcino-Germaneto, per un’importante esercitazione di sicurezza.
Si tratta, infatti, di una prova propedeutica al rilascio degli ultimi permessi necessari per l’entrata in funzione della tratta ferroviaria. Un passaggio fondamentale per verificare le procedure di intervento e garantire le condizioni di sicurezza in vista dell’attivazione del collegamento.