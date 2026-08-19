L'amministrazione comunale di Catanzaro è decisa a firmarsi la prima isola pedonale in centro, un tratto limitato che va da Piazza Grimaldi sotto il palazzo della Camera di Commercio fino a Piazza Santa Caterina, sede della Questura.

«Diciamo che la questione dell'isola pedonale nel centro storico di Catanzaro è stata dibattuta da più amministrazioni – ha detto in esclusiva a LaC News 24 il presidente di Confcommercio Calabria Centrale Pietro Falbo – È la visione che manca della città e che noi, come operatori del commercio, stiamo attendendo invano».

L'interdizione ai mezzi privati trova sostanzialmente d'accordo la sessantina di commercianti che insistono sui circa 220 metri di Corso Mazzini interessati. Tuttavia, l'organizzazione di rappresentanza, mai coinvolta in attività di concertazione sul tema, elenca i vari fattori penalizzanti, sia per i cittadini che ne dovrebbero fruire, che per l'economia del centro storico.

«Anzitutto la viabilità – aggiunge Falbo – quindi l’ impossibilità di accedere alle zone commerciali della città con le arterie adiacenti a Corso Mazzini che non riescono a supportare il traffico che invece dà la grande arteria centrale. Poi la mobilità, servono più corse del servizio degli autobus AMC, ma soprattutto ripristinare al più presto la Funicolare. Ci siamo purtroppo resi conto che il servizio sostitutivo della funicolare funziona poco e male; ma poi soprattutto la Metropolitana di superficie che avrebbe dovuto risolvere i problemi atavici del centro storico: le corse sono ancora troppo poche e in queste condizioni al momento la metropolitana è sottodimensionata e purtroppo le attese della cittadinanza non vengono esaudite».

Intanto al momento non è stato ancora riprogrammato l’incontro tra i commercianti ed il comune che era in calendario martedì, ieri, per poi essere annullato e rimandato a nuova data.