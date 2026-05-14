Un traguardo storico per il Tirreno catanzarese. Falerna conquista per la prima volta la Bandiera Blu 2026, il prestigioso riconoscimento assegnato dalla Fee ai comuni costieri che si distinguono per qualità delle acque, servizi, sicurezza, accessibilità e gestione sostenibile del territorio.

L’assegnazione ufficiale è avvenuta a Roma, nella sede del Cnr, nel corso della cerimonia nazionale alla presenza del ministro del Turismo e dei rappresentanti istituzionali provenienti da tutta Italia. A ritirare il riconoscimento per il Comune tirrenico è stato il sindaco Francesco Stella, protagonista di un percorso amministrativo che ha portato Falerna a raggiungere uno degli obiettivi più ambiti per le località balneari italiane.

Il riconoscimento assume un significato particolarmente importante non soltanto per Falerna, ma per tutta la fascia tirrenica della Calabria centrale. Fino a oggi, infatti, lungo il versante tirrenico regionale esisteva un lungo tratto senza alcuna Bandiera Blu compreso tra Diamante e Parghelia, un “vuoto” di circa 120 chilometri che rappresentava una sorta di anomalia nella geografia delle eccellenze balneari italiane.

L’ingresso di Falerna tra le località premiate dalla Fee contribuisce dunque a colmare quella distanza simbolica e territoriale, rafforzando la presenza della Calabria nella rete internazionale delle spiagge di qualità. Un elemento che potrebbe avere effetti anche dal punto di vista turistico e promozionale, soprattutto in vista della stagione estiva ormai alle porte.

Nel messaggio diffuso dal Comune sui social, l’amministrazione ha definito il riconoscimento «uno storico traguardo appena raggiunto» parlando anche del «risultato più bello». Parole che raccontano l’entusiasmo di una comunità che da anni punta sul miglioramento dei servizi turistici e sulla valorizzazione della propria costa.

Nel post istituzionale viene inoltre sottolineato «l’orgoglio di aver conseguito un obiettivo mai realizzato lungo questo grande tratto di costa tirrenica». La Bandiera Blu viene assegnata sulla base di parametri molto rigidi che riguardano non soltanto la qualità delle acque marine, ma anche la presenza di depurazione efficiente, raccolta differenziata, servizi sulle spiagge, sicurezza dei bagnanti, mobilità sostenibile e attenzione ambientale.

Proprio su questo punto il Comune ha insistito nel messaggio diffuso online: «La Bandiera Blu certifica qualità eccellente delle acque, servizi efficienti, sicurezza e una gestione attenta e sostenibile del territorio».

L’amministrazione comunale ha inoltre ricordato come si tratti di un risultato ancora più prestigioso considerando «i criteri rigorosissimi» richiesti dalla Fee per ottenere e mantenere il riconoscimento internazionale.

Per Falerna, però, il vessillo blu rappresenta soprattutto una grande occasione di crescita. «Per Falerna significa una svolta turistica fondamentale: più attrattività, più fiducia, più futuro per il nostro territorio», si legge ancora nella nota pubblicata dal Comune. Un messaggio che guarda chiaramente alle prospettive economiche e occupazionali legate al turismo balneare e all’indotto estivo.

Il riconoscimento potrebbe infatti incidere sulla capacità del territorio di attirare nuovi flussi turistici, investimenti e maggiore attenzione da parte dei visitatori italiani e stranieri, sempre più orientati verso località che garantiscono standard ambientali elevati e qualità dei servizi.

Nel messaggio social spazio anche ai ringraziamenti istituzionali. L’amministrazione ha evidenziato «il lavoro pro-ambiente della Regione Calabria», ringraziando il presidente Roberto Occhiuto e gli assessori regionali Antonio Montuoro e Giovanni Calabrese per il supporto e le politiche ambientali che hanno contribuito ad aumentare il numero delle Bandiere Blu calabresi.

Infine il messaggio conclusivo, quasi uno slogan affidato all’orgoglio cittadino: «Ora sulla nostra spiaggia sventola un simbolo di eccellenza e Falerna è pronta ad accogliere visitatori in un ambiente sicuro, pulito e di qualità». Poi l’appello finale: «Forza Falerna, sempre più in alto».