Al Riva Restaurant una giornata dedicata alla mixology d'autore e alla formazione. Luca Biafora (AIBES): «Spazio a tecnica e passione per valorizzare i giovani talenti e le scuole alberghiere»

Mercoledì 13 maggio 2026 il Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna Marina ospiterà il Concorso Regionale AIBES Calabria–Basilicata 2026, uno degli appuntamenti più attesi del settore beverage regionale.

L’evento, organizzato dall’Associazione Italiana Barmen e Sostenitori, vedrà protagonisti bartender professionisti, giovani talenti e scuole alberghiere provenienti da Calabria e Basilicata, che si confronteranno in una giornata dedicata alla tecnica, alla creatività e alla cultura del bere miscelato di qualità.

La scelta di Falerna rappresenta un punto strategico per l’intera regione, grazie alla sua posizione centrale e alla splendida location vista mare del Riva Restaurant & Lounge Bar, che accoglierà concorrenti, ospiti e professionisti del settore in una cornice elegante e moderna.

Il programma prenderà il via alle ore 15:00 con la competizione dedicata alle scuole alberghiere, seguita dalle categorie ufficiali AIBES e dalle premiazioni finali. A conclusione della giornata si terranno aperitivo e cena di gala.

“Il Concorso Regionale rappresenta un momento importante di aggregazione, crescita professionale e valorizzazione del bartending calabrese. Sarà una giornata di confronto e passione che metterà in luce il talento dei nostri soci e dei giovani professionisti del territorio”, dichiara Luca Biafora, Fiduciario AIBES Calabria–Basilicata.



Un ringraziamento speciale va ai Soci Sostenitori AIBES, partner fondamentali per la realizzazione dell’evento e per il continuo supporto alla crescita professionale della categoria a Roberto Gallo e Francesca Mannis del Riva Restaurant.