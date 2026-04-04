Cresce l’attesa per il convegno dell’11 aprile a Lamezia Terme: un’occasione di confronto tra istituzioni e professionisti per analizzare l’evoluzione del settore e delineare le nuove sfide tra innovazione, integrazione territoriale e responsabilità sanitaria

Ad una settimana dal convegno per il decennale di Federfarma Catanzaro cresce l’attesa per un appuntamento che rappresenta un momento di riflessione e di prospettiva per l’intero sistema farmacia. «Non sarà soltanto una celebrazione, ma un’occasione concreta per analizzare il percorso compiuto e, soprattutto, per delineare le sfide future della professione» afferma il presidente di Federfarma Catanzaro, Enzo De Filippo.

Negli ultimi dieci anni il ruolo della farmacia ha subito una profonda evoluzione, passando da presidio tradizionale a punto di riferimento sanitario sempre più integrato nel territorio, capace di offrire servizi, innovazione e prossimità ai cittadini.

«Abbiamo affrontato sfide complesse, spesso considerate difficili, se non impossibili. Oggi possiamo dire di aver costruito un modello che guarda al futuro, fondato su competenze, tecnologia e responsabilità sociale», spiega ancora De Filippo.

Il convegno, in programma l’11 aprile presso il T Hotel di Lamezia Terme, sarà un momento di confronto tra istituzioni, professionisti e stakeholder, con l’obiettivo di consolidare il percorso avviato e tracciare nuove linee di sviluppo per la farmacia dei servizi.

«Questo decennale non è un punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova fase. Il futuro della farmacia si costruisce oggi, insieme», conclude De Filippo.