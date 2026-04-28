Alla tradizionale manifestazione prenderà parte anche la sottosegretaria al ministero dell'Interno Wanda Ferro. Previste testimonianze di valore civile. Ecco tutti gli insegne
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Alla presenza del sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno Wanda Ferro si svolgerà, venerdì 1° maggio 2026 , alle ore 10.00, in Prefettura a Catanzaro, la tradizionale cerimonia istituzionale dedicata alla Festa del Lavoro, nel corso della quale saranno conferite le Stelle al Merito del Lavoro, nonché le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana .
Il 1° maggio sarà dunque la cornice ideale per celebrare, insieme al merito del lavoro, anche il merito civile e istituzionale riconosciuto dalla Repubblica. L'iniziativa renderà omaggio a cittadini che, nei rispettivi ambiti professionali, imprenditoriali, istituzionali, sociali e associativi, si sono distinti per impegno, competenza, spirito di servizio , senso di responsabilità e contributo alla crescita della comunità.
Moderata dalla giornalista Eugenia Ferragina, la cerimonia sarà aperta dall' esecuzione dell'inno d'Italia , affidata al soprano Isabella De Vito e proseguirà con gli interventi istituzionali del direttore dell'Ispettorato del Lavoro dell'Area Metropolitana di Reggio Calabria Massimiliano Mura competente per il coordinamento regionale delle onorificenze dei Maestri del Lavoro, del Console Regionale dei Maestri del Lavoro Nicola Morabito, e, in conclusione, del sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno, Wanda Ferro.
Nel corso della mattinata saranno inoltre previsti alcuni momenti di testimonianza e di riconoscimento pubblico. Particolare gratitudine sarà rivolta al giovane catanzarese distintosi recentemente per il valore civile e per il gesto di straordinaria umanità e prontezza con cui ha contribuito a evitare una tragedia, dando prova di coraggio, altruismo e senso di responsabilità verso la vita altrui.
Sono inoltre attese le testimonianze di due giovani dirigenti della Prefettura di Catanzaro, come concreto e possibile esempio di conciliazione tra carriera e vita privata , nonché quella di un imprenditore locale divenuto espressione di intraprendenza, innovazione, accoglienza e valorizzazione del territorio.
Un segno di gratitudine anche ad un'associazione di Taverna, in riconoscenza dell'opera generosa e costante per la solidarietà, vicinanza e attenzione verso chi ha più bisogno. La cerimonia sarà accompagnata da momenti musicali a cura del quartetto di sax al femminile del Conservatorio Statale di Musica "Saverio Arlia" Giovanna Morgione, Matilde Cicero, Paola Iazzolino, Elsa Mastrogiovanni.
Saranno insegne della Stella al Merito del Lavoro :
- Giovanni Aronne
- Armando Belfiore
- Maria Pia Catellino
- Fausto Salerno
- Leonardo Agazio
- Rosario Arcuri
- Ippolito Falbo
- Pietro Gatto
- Caterina Riga
- Salvatore Schipani
- Domenico Palaia
- Francesca Parise
- Anna Perruccio
- Giuseppe Tarantino
- Mario Nasuti
- Francesco Saverio Polimeni
- Michelangelo Rio
- Francesco Sicuro
- Pietro Talè
- Martino Cimino
- Vittoria Cirillo
- Giuseppe Antonio Ferrazzo
- Francesco Callipo
- Saranno inoltre conferite le Onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a:
- Cavaliere Salvatore Rocca
- Commendatore Stefano Galati
- Commendatore Gaetano Lorenzo Lopez
- Ufficiale Antonio Caliò
- Ufficiale Francesco Mazzone
- Cavaliere Ludovico Abenavoli Montebianco
- Cavaliere Vincenzo Failla
- Cavaliere Andrea Galliano
- Cavaliere Paolo Gigliotti
- Cavaliere Vincenzo Santoro
La rappresenterà, pertanto, un'occasione per celebrare il valore del lavoro, il merito ma anche il servizio manifestazione alle istituzioni, l'impegno sociale e il contributo concreto offerto da cittadini e realtà del territorio alla crescita civile della comunità calabrese.