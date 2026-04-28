Alla presenza del sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno Wanda Ferro si svolgerà, venerdì 1° maggio 2026 , alle ore 10.00, in Prefettura a Catanzaro, la tradizionale cerimonia istituzionale dedicata alla Festa del Lavoro, nel corso della quale saranno conferite le Stelle al Merito del Lavoro, nonché le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana .

Il 1° maggio sarà dunque la cornice ideale per celebrare, insieme al merito del lavoro, anche il merito civile e istituzionale riconosciuto dalla Repubblica. L'iniziativa renderà omaggio a cittadini che, nei rispettivi ambiti professionali, imprenditoriali, istituzionali, sociali e associativi, si sono distinti per impegno, competenza, spirito di servizio , senso di responsabilità e contributo alla crescita della comunità.

Moderata dalla giornalista Eugenia Ferragina, la cerimonia sarà aperta dall' esecuzione dell'inno d'Italia , affidata al soprano Isabella De Vito e proseguirà con gli interventi istituzionali del direttore dell'Ispettorato del Lavoro dell'Area Metropolitana di Reggio Calabria Massimiliano Mura competente per il coordinamento regionale delle onorificenze dei Maestri del Lavoro, del Console Regionale dei Maestri del Lavoro Nicola Morabito, e, in conclusione, del sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno, Wanda Ferro.

Nel corso della mattinata saranno inoltre previsti alcuni momenti di testimonianza e di riconoscimento pubblico. Particolare gratitudine sarà rivolta al giovane catanzarese distintosi recentemente per il valore civile e per il gesto di straordinaria umanità e prontezza con cui ha contribuito a evitare una tragedia, dando prova di coraggio, altruismo e senso di responsabilità verso la vita altrui.

Sono inoltre attese le testimonianze di due giovani dirigenti della Prefettura di Catanzaro, come concreto e possibile esempio di conciliazione tra carriera e vita privata , nonché quella di un imprenditore locale divenuto espressione di intraprendenza, innovazione, accoglienza e valorizzazione del territorio.

Un segno di gratitudine anche ad un'associazione di Taverna, in riconoscenza dell'opera generosa e costante per la solidarietà, vicinanza e attenzione verso chi ha più bisogno. La cerimonia sarà accompagnata da momenti musicali a cura del quartetto di sax al femminile del Conservatorio Statale di Musica "Saverio Arlia" Giovanna Morgione, Matilde Cicero, Paola Iazzolino, Elsa Mastrogiovanni.

Saranno insegne della Stella al Merito del Lavoro :

Giovanni Aronne

Armando Belfiore

Maria Pia Catellino

Fausto Salerno

Leonardo Agazio

Rosario Arcuri

Ippolito Falbo

Pietro Gatto

Caterina Riga

Salvatore Schipani

Domenico Palaia

Francesca Parise

Anna Perruccio

Giuseppe Tarantino

Mario Nasuti

Francesco Saverio Polimeni

Michelangelo Rio

Francesco Sicuro

Pietro Talè

Martino Cimino

Vittoria Cirillo

Giuseppe Antonio Ferrazzo

Francesco Callipo

Saranno inoltre conferite le Onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a:

Cavaliere Salvatore Rocca

Commendatore Stefano Galati

Commendatore Gaetano Lorenzo Lopez

Ufficiale Antonio Caliò

Ufficiale Francesco Mazzone

Cavaliere Ludovico Abenavoli Montebianco

Cavaliere Vincenzo Failla

Cavaliere Andrea Galliano

Cavaliere Paolo Gigliotti

Cavaliere Vincenzo Santoro