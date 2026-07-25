Alla vigilia dei festeggiamenti dedicati alla Madonna di Porto Salvo, è stata installata nell'area portuale un’opera in bronzo di straordinaria fattura, raffigurante la Vergine e realizzata dal noto scultore e maestro Luigi Verrino. L'iniziativa nasce da una proficua sinergia coordinata dall'Amministrazione comunale, che ha concretizzato la collocazione dell'opera grazie alla disponibilità dell'artista e al forte impulso del tessuto sociale. «Accogliamo con grande orgoglio questo prezioso contributo che arricchisce la nostra Marina nei giorni più importanti dell'anno per la sua tradizione religiosa e marittima» dichiara il sindaco Nicola Fiorita. «Si tratta di un'installazione temporanea resa possibile grazie al generoso prestito del Maestro Verrino, che ringrazio di cuore a nome dell'intera Città di Catanzaro per la sensibilità e la perizia artistica dimostrate. L'opera troverà la sua collocazione definitiva all'interno del progetto complessivo di completamento dei lavori del porto, integrandosi perfettamente nell'assetto finale dell'infrastruttura. Desidero rivolgere un doveroso e sentito ringraziamento all’Ufficio Circondariale Marittimo della Capitaneria di Porto di Soverato e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone, la cui tempestiva ed essenziale collaborazione istituzionale ha consentito il rilascio delle necessarie autorizzazioni per l'installazione temporanea».

«Un ringraziamento particolare va ai nostri pescatori storici — aggiunge il primo cittadino — tra cui Vito Grattaroti, che si è distinto per dedizione e attenzione affinché questa iniziativa potesse giungere a compimento in tempo per le festività. Questa statua è il frutto del legame profondo tra la città, i suoi lavoratori del mare e le sue radici più autentiche»