Al taglio del nastro la sottosegretaria Ferro, il prefetto Castrese, l’assessore regionale Mancuso, il presidente della Provincia Mormile, il sindaco Fiorita e tutti i vertici Anas

Con una cerimonia ufficiale tenuta all'interno dello stesso tunnel l'Anas ha riconsegnato alla città di Catanzaro la Galleria d'ingresso al capoluogo di regione del Sansinato, di 943 metri.

Ci sono voluti quasi due anni per rimettere in sicurezza la fondamentale infrastruttura viaria che risale agli anni 50.

Le opere, che hanno richiesto un finanziamento di quasi 14 milioni di euro, riguardano la sicurezza strutturale col rifacimento della volta; gli impianti tecnologici di illuminazione ed aerazione e l'impianto antincendio.

Nel dettaglio, come ha riferito nel suo intervento l’ing. Davide Ferraro responsabile del Consorzio Appaltatore “Valori”, sono stati utilizzatri 13.500 mc di calcestruzzo, 650mila kg di acciaio sagomato e 3600 metri lineari pali di fondazione.

La lunga chiusura ha determinato numerosissimi disagi alla circolazione con il doppio senso nel tunnel parallelo d'uscita e file snervanti nelle ore più critiche

La riapertura al traffico è prevista nel pomeriggio alle ore 16.00

Alla cerimonia hanno preso parte tantissime autorità, dalla sottosegretaria di Stato Wanda Ferro al prefetto Castrese De Rosa (al suo penultimo giorno di attività), dall’assessore regionale Filippo Mancuso al reponsabile Anas Calabria Luigi Mupo, dal sindaco Nicola Fiorita al presidente della Provincia Amedeo Mormile, ai vertici delle Forze Armate ed a un nugolo di giornalisti.

Ma c’è anche un’altra buona notizia: Anas ha assicurato che non ci saranno impedimenti o disagi per l’altra canna, il tunnel che da Catanzaro conduce alla Due Mari.