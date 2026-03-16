È andata in scena a Rende la seconda edizione di "Fiori del deserto" , lo spettacolo organizzato dall'Adac , Associazione Disturbi Alimentari di Cosenza , in occasione della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla. Sul palco del Palacultura Giovanni Paolo II le esibizioni di validissimi artisti del territorio che attraverso la musica, la danza e la recitazione hanno dato il loro contributo per sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.

L'arte a servizio dei disturbi alimentari. Successo a Rende per la seconda edizione di "Fiori del deserto", lo spettacolo organizzato in occasione della Giornata nazionale del fiocchetto lilla dall'Adac, associazione disturbi dell'alimentazione di Cosenza



«Non organizzare semplicemente un convegno, non ricevere parlare solo per gli addetti ai lavori - spiega il presidente del sodalizio Maria Parise - ma mettere in piedi uno spettacolo che desse legerezza e nel contempo facesse riflettere su problemi seri come appunto i disturbi dell'alimentazione. L'Adac si occupa di questo da più di 15 anni ormai grazie all'impegno di numerosi volontari e questa giornata è il culmine della Settimana del Fiocchetto lilla che ha visto l'associazione promuovere iniziative volte proprio alla prevenzione, alla conoscenza, all'informazione e alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica».