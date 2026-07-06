L'Associazione Storica Mirabilia ha inviato un'istanza formale al sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, chiedendo la riapertura della struttura e il ripristino del servizio gratuito “Infostoria”

Dopo l’istanza formale inviata nei giorni scorsi dall’Associazione Storica Mirabilia al sindaco Nicola Fiorita, con cui l’associazione chiedeva la riapertura delle Gallerie del Complesso Monumentale di San Giovanni a Catanzaro e il ripristino del servizio gratuito “Infostoria”, è intervenuta con una dichiarazione l’assessora alla Cultura Donatella Monteverdi.

«Le Gallerie di San Giovanni rientrano in un progetto di partenariato pubblico-privato che l’Amministrazione ha costruito come modello di gestione definitivo per l’intero complesso monumentale. È un progetto importante, che punta a dare al sito una prospettiva stabile e non più affidata a soluzioni provvisorie. L’iniziativa sta, però, scontando un pesante contraccolpo: il partenariato non può ancora entrare in funzione a causa dei gravi ritardi che continuano a interessare i lavori del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche sul complesso di San Giovanni. Nonostante le nostre ripetute sollecitazioni, non abbiamo ancora avuto un riscontro risolutivo, e questo sta creando un pregiudizio concreto: impedisce di fatto l’avvio del nuovo modello di gestione e genera disagi crescenti per una città che ha diritto a fruire pienamente di uno dei suoi luoghi identitari più preziosi».

«Nonostante questo scenario di stallo – prosegue l’assessore – l’Amministrazione comunale ha comunque intenzione di riaprire le Gallerie a partire dalle festività patronali di San Vitaliano, per poi garantirne la fruizione durante tutti i fine settimana estivi. Resta però un nodo da sciogliere rispetto alla proposta presentata da Mirabilia: l’associazione si è resa disponibile a garantire l’apertura del sito nei fine settimana a titolo gratuito, ma la proposta non prevede la presenza di guide, figura che il regolamento vigente indica come necessaria per lo svolgimento del percorso all’interno delle Gallerie.

Comprendiamo che l’inserimento di una guida comporti un costo aggiuntivo per un’associazione che ha scelto di offrire il servizio gratuitamente, ma si tratta di un elemento indispensabile per motivi di sicurezza e di qualità della fruizione. Se Mirabilia sarà disponibile a integrare la propria proposta prevedendo questo servizio, il Comune procederà ben volentieri a un affidamento temporaneo, nelle more del subentro generale legato al partenariato pubblico-privato.

Mi auguro, infine, che il Provveditorato metta quanto prima l’Amministrazione nelle condizioni di restituire alla città una fruizione piena e continuativa del complesso, e ringrazio Mirabilia per l’attenzione e la disponibilità dimostrate nei confronti di uno dei luoghi simbolo della storia cittadina».