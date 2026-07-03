Uno di quei casi fanno storcere il muso e fanno precipitare la fiducia dei cittadini verso i palazzi istituzionali. Da giorni Catanzaro Lido è senza guardia medica. Una ditta specializzata ha smantellato improvvisamente la postazione di continuità assistenziale di Viale Crotone 41/a, sede storica che ora ospita una struttura privata sanitaria ed il gruppo UCCP, unità complesse di cure primarie.

Sul portone un cartello a caratteri cubitali: “La GUARDIA MEDICA si è trasferita presso il Polo Sanitario di Catanzaro Lido viale Crotone n. 214”.

Andando però presso il Polo Sanitario la sorpresa: i lavori per ospitare la Guardia Medica non sono ancora finiti.

La domanda nasce spontanea: ma perché allora chiudere la sede precedente prima ancora di attivare quella nuova? Non si tratta di un negozio o di un locale qualsiasi: si parla di guardia medica, il primissimo rifugio in caso di urgenze sanitarie notturne e festive, presidi che dovrebbero alleviare la pressione sui pronto soccorso.

E come spiegarlo al povero paziente ed ai suoi familiari che improvvisamente e senza informazioni ufficiali non la trova più attiva?