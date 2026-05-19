Un appuntamento di grande rilievo per il territorio che prenderà il via domenica 24 maggio. Ecco il programma completo
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Unire la divulgazione scientifica alla bellezza del mito, accendendo i riflettori sulle oasi verdi della provincia. Con questo spirito la delegazione FAI Giovani di Catanzaro promuove un appuntamento di grande rilievo per il territorio: la Giornata FAI della Biodiversità, che prenderà il via domenica 24 maggio 2026.
L'intero programma della manifestazione è strettamente legato e focalizzato su due tesori ambientali d'eccellenza della pre-Sila e della costa ionica: la Foce del Crocchio, nel comune di Cropani, e il Campo della Biodiversità Castanicola a Sersale. L'iniziativa gode del patrocinio delle amministrazioni comunali di Cropani e Sersale.
Il Programma nel dettaglio: le tappe della Biodiversità
Il percorso della Giornata FAI si articolerà in due sessioni complementari, per mostrare la varietà e la ricchezza degli ecosistemi locali dalla costa fino ai piedi della montagna.
Mattina: Focus sulla Foce del Crocchio (Area Protetta - Cropani Mare)
Ore 9:30: Il punto di partenza è fissato sul Lungomare di Cropani (CZ)
L'evento: Centralità assoluta sarà data alla Foce del Fiume Crocchio (Cropani Mare), un'area protetta ufficialmente riconosciuta come Zona Speciale di Conservazione. I partecipanti saranno guidati in una passeggiata ecologica e naturalistica per comprendere l'importanza della salvaguardia di questo delicato ecosistema costiero.
Gli esperti: Ad accompagnare il gruppo ci saranno Michela Valentino (guida AIGAE e presidente di Linea Selvatica APS), Pasquale Capellupo (volontario di Ginevra APS ed esperto di storia locale) e i volontari dell'associazione Plastic Free, attivi nella sensibilizzazione contro l'inquinamento marino e costiero.
A fare da sfondo all'iniziativa, l'evocativo mito locale: "Zeus trasformò le lacrime della Ninfa Arocha nelle limpide acque del Crocchio..."
Pomeriggio: Alla scoperta del Campo della Biodiversità Castanicola di Sersale
Ore 16:00: Il ritrovo è previsto presso l'Icona di San Giuseppe, in località Vecchiarello nel comune di Sersale (CZ).
L'evento: La seconda parte della Giornata FAI della Biodiversità si sposterà nell'entroterra per una visita guidata esclusiva all'interno del Campo della Biodiversità Castanicola. Un vero e proprio santuario botanico fondamentale per la preservazione delle specie arboree tipiche dell'Altopiano della Sila.
Gli esperti: Gli specialisti dell'ARSAC (Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese) guideranno i presenti illustrando il valore non solo ambientale e botanico, ma anche storico e culturale, che il castagno rappresenta per l'economia e l'identità del territorio.