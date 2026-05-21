In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, domani, venerdì 22 maggio 2026, alle ore 9:30, presso il Parco Hotel Le Dune di Giovino nel quartiere Lido, si terrà l’evento promosso dalla DUNE Associazione APS, nell’ambito del progetto “Dune di Catanzaro”. L’iniziativa riunirà istituzioni, tecnici, associazioni ed esperti del settore ambientale per un confronto dedicato alla tutela degli ecosistemi costieri, alla valorizzazione della biodiversità e alla promozione di azioni concrete per la salvaguardia del territorio.

La scaletta si aprirà con i saluti istituzionali del presidente della DUNE Associazione APS, Ortensio Mendicino. Tra gli interventi previsti, figurano quelli del vicepresidente della Regione Calabria Filippo Mancuso, dell’assessore regionale alla Tutela dell’Ambiente Antonio Montuoro, del dirigente del Settore Parchi e Aree Naturali Protette Giovanni Aramini, del sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, dalla vice-sindaca e assessore delle Politiche del Mare Giusy Iemma, dell’assessore all’Ambiente Irene Colosimo e dell’assessore al Turismo Vincenzo Costantino. Inoltre, ci sarà spazio anche per i contributi tecnici e scientifici con la partecipazione di esperti e professionisti impegnati nella tutela ambientale e nello studio della biodiversità. A moderare i lavori, il giornalista di RTC Telecalabria Manuel Soluri e Carmen Riga per la DUNE Associazione APS.

«L’Amministrazione comunale - dichiara l'assessore all'Ambiente e responsabile della Riserva, Irene Colosimo - sta portando avanti un’importante attività di collaborazione con la DUNE Associazione APS nell’ambito delle iniziative dedicate alla valorizzazione e alla tutela della riserva, di cui il Comune di Catanzaro è ente gestore. L’evento rappresenta un significativo momento di confronto e approfondimento sui temi della biodiversità, grazie alla partecipazione di tecnici, esperti e rappresentanti istituzionali impegnati nella salvaguardia e nella promozione del patrimonio ambientale del territorio. L'intenzione della nostra Amministrazione è di investire sulla Riserva in quanto prezioso riferimento naturale del territorio e potenziale luogo di turismo lento naturalistico».

La giornata si concluderà con un’escursione guidata nell’area delle Dune di Giovino, simbolo di un ecosistema unico e prezioso per la città di Catanzaro e per l’intero territorio calabrese. L’iniziativa vuol essere un momento di sensibilizzazione e confronto sull’importanza della conservazione della biodiversità, con particolare attenzione agli habitat costieri e alle azioni necessarie per proteggerli e valorizzarli.