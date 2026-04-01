Il provvedimento mira a favorire lo svolgimento dei riti della Settimana Santa
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Domani, giovedì 2 aprile, in occasione dei riti della Settimana Santa, torna l’isola pedonale su Corso Mazzini. Il comando di Polizia Locale ha quindi adottato la relativa ordinanza che, nel dettaglio, prevede:
- l’istituzione dalle ore 19,00 alle ore 23,00 di area pedonale nel tratto del Corso Mazzini compreso tra Piazza Cavour e Piazza G. Garibaldi (San Giovanni)
- l’Istituzione dalle ore 17,00 alle ore 23,00 del divieto di sosta con zona rimozione ambo i lati nel tratto del Corso Mazzini compreso tra Piazza Cavour fino a Piazza G. Garibaldi (San Giovanni);
- dalle ore 19,00 alle ore 23,00 l’istituzione in Piazza Basilica Immacolata (Prefettura), relativamente al lato perimetrale che va dalla Basilica stessa lungo l’istituto di credito fino alla discesa ZTL, della sosta riservata ai veicoli con persone disabili a bordo e in possesso di regolare pass. I rimanenti posti auto presenti sulla piazza rimangono regolarmente disponibili per la sosta a pagamento (strisce blu); come pure su Piazza B. Grimaldi è consentita la sosta negli spazi segnalati, per chi proviene da Via Jannoni.