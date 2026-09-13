Nel corso dell'incontro la delegazione consiliare ha voluto formulare ufficialmente i più sentiti auguri di buon lavoro al nuovo Comandante per il prestigioso e delicato incarico che si appresta a ricoprire sul territorio

Si è tenuto ieri pomeriggio un incontro cordiale ed istituzionale tra il gruppo consiliare "Visione Girifalco" e il Capitano Jessica Barattin, che ha recentemente assunto la guida della Compagnia Carabinieri di Girifalco.

Nel corso dell'incontro, la delegazione consiliare – guidata dal capogruppo Pietrantonio Cristofaro – ha voluto formulare ufficialmente i più sentiti auguri di buon lavoro al nuovo Comandante per il prestigioso e delicato incarico che si appresta a ricoprire sul territorio.

Durante il colloquio è stato rimarcato l'apporto insostituibile che l'Arma dei Carabinieri garantisce quotidianamente alle comunità locali, presidiando il territorio con dedizione per la tutela della legalità e la sicurezza di tutti i cittadini.

Il gruppo "Visione Girifalco" ha infine confermato al Capitano Barattin la più completa disponibilità a collaborare – nel pieno rispetto delle competenze e dei rispettivi ruoli istituzionali – con il comune obiettivo di promuovere la serenità, il benessere e la crescita sociale della comunità girifalcese.