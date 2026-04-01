Ieri, il Consiglio Comunale di Girifalco ha sancito un momento di grande rilevanza civica: l'acquisizione al patrimonio pubblico di Palazzo Salvatore Pacileo. Più che un semplice atto amministrativo, si tratta di una operazione che rappresenta un traguardo storico per la comunità della provincia di Catanzaro.

«Alla presenza della famiglia Pacileo, il Consiglio ha celebrato un gesto di straordinaria generosità – si legge in una nota del comune – , una vera e propria dichiarazione d’amore verso questa terra. Donare un bene così prezioso significa riconoscere che la storia di una famiglia è parte integrante dell’anima di un popolo; per questo motivo, il ringraziamento dell’Amministrazione e della cittadinanza va a chi ha scelto di rendere questo luogo la “casa di tutti”. L’acquisizione è, anche, un doveroso omaggio alla memoria del dott. Salvatore Pacileo. Medico illustre e storica guida dell’Ospedale Psichiatrico. Situato nel cuore pulsante del borgo, Palazzo Pacileo smette di essere una dimora privata per trasformarsi in un motore di rigenerazione urbana».

«L'auspicio – si legge in conclusione – è che l'esempio di Salvatore Pacileo — uomo di scienza e di cura — possa continuare a ispirare le future generazioni che varcheranno la soglia di questo splendido edificio, custode eterno della memoria storica di Girifalco».