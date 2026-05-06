Domani, 7 maggio, a partire dalle ore 10.00, presso l’Ex Stac, prende vita un laboratorio aperto di graphic design che invita la città a raccontarsi attraverso il linguaggio visivo.

Il progetto, curato dall’Accademia di Belle Arti di Catanzaro in collaborazione con il Comune di Catanzaro, è pensato per un pubblico ampio e accessibile a tutti, senza necessità di competenze specifiche. I partecipanti saranno guidati nell’osservazione di Catanzaro e nella sua rielaborazione grafica attraverso mappe, segni e parole, utilizzando tecniche semplici di collage e composizione.

All’interno dello spazio, con materiali essenziali come pennarelli, fogli, post-it e nastro carta, chiunque potrà intervenire direttamente su una grande mappa della città: tracciare percorsi ispirati al Giro d’Italia, evidenziare luoghi significativi, aggiungere parole, ricordi e annotazioni personali.

Il risultato sarà una mappa viva e in continua trasformazione, che si arricchisce progressivamente grazie ai contributi dei partecipanti.

Il punto di partenza è lo spazio urbano reale, attraversato dai percorsi e dal ritmo del Giro, che viene reinterpretato in una rappresentazione essenziale, ispirata ai codici visivi del digitale e del gioco.

Il laboratorio si configura come un processo aperto e continuo: i contributi raccolti saranno esposti nello spazio, dando forma a una mappa collettiva in evoluzione, specchio dello sguardo della comunità sulla propria città.