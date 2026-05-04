Operazione della Guardia di finanza con il supporto di tecnici specializzati: il veicolo, messo in vendita come originale, era stato completamente modificato

Smontati e distrutti stemmi, loghi e componenti meccaniche contraffatte montate su un’auto trasformata per apparire come una Ferrari F355 GTS. È il risultato di un’operazione condotta dalla Guardia di finanza del Comando provinciale di Catanzaro, con il supporto di tecnici specializzati della Ferrari, in esecuzione di un provvedimento del Tribunale.

L’intervento ha riguardato un veicolo originariamente di marca Toyota, già sequestrato in precedenza dai militari del Gruppo di Catanzaro, che era stato modificato nella carrozzeria e negli accessori – interni ed esterni – per renderlo del tutto simile a una Ferrari F355 GTS, storico modello prodotto tra il 1994 e il 1999 con design firmato Pininfarina.

Secondo quanto ricostruito, numerosi elementi originali dell’auto giapponese – tra cui cerchi, volante, battitacco, passaruota e cofani – erano stati sostituiti con componenti apparentemente identici a quelli del modello del “Cavallino rampante”. L’auto così modificata era stata quindi messa in vendita, anche attraverso annunci online, come Ferrari F355 GTS, senza indicazione del prezzo, all’interno di un autosalone del capoluogo.

Dopo gli accertamenti, i finanzieri hanno proceduto al sequestro del veicolo, mentre il proprietario è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Catanzaro per i reati di contraffazione e successivamente rinviato a giudizio.

All’esito del procedimento, l’Autorità giudiziaria ha disposto la distruzione delle componenti contraffatte e la restituzione dell’autovettura, una volta privata degli elementi illeciti.