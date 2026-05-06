In vista della tappa del Giro d’Italia che toccherà Catanzaro il prossimo 12 maggio, il sindaco Nicola Fiorita ha adottato un’ordinanza relativa alle istituzioni scolastiche.

In particolare, il primo cittadino ha disposto per quel giorno la sospensione delle attività didattiche delle scuole e delle istituzioni educative di ogni ordine e grado statali e paritarie, ivi compresi i servizi educativi per l'infanzia e per la scuola dell'infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati, ludoteche; dell’Università Magna Graecia e degli Istituti AFAM, Accademia di Belle Arti e Conservatorio di Musica “Saverio Arlia”, ricadenti nel territorio di Catanzaro.

La sospensione delle attività didattiche riguarda anche l’IIS “E. Fermi” – Liceo Scientifico sede di via Carlo Pisacane ma, in questo caso, per i giorni 9, 11 e 12 maggio 2026. L’ordinanza sindacale dispone infine la chiusura dell’IIS “Vittorio Emanuele II – B. Chimirri” – sede Scuola Agraria di via Vinicio Cortese n.1 sempre per giorno 12 maggio 2026.