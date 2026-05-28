«I talenti catanzaresi continuano a far parlare di se ed è un motivo di vanto per tutta la comunità vedere riconosciuti estro e professionalità ai livelli più alti», è quanto si legge in una nota diramata dall’assessora alla cultura del comune di Catanzaro Donatella Monteverdi. «E’ il caso anche del regista catanzarese Giuseppe Curti che ha diretto il film tv “Meglio tardi che mai” in onda domenica 31 maggio in prima serata su Rai 1, con una canzone originale dei Nimby presente nella colonna sonora. Sarà l’occasione – prosegue la rappresentante dell’esecutivo – per portare all’attenzione del grande pubblico la creatività e la vivacità artistica di chi è legato al nostro territorio e ha tutti i requisiti per affermarsi nei contesti più autorevoli della scena nazionale. Il traguardo di Giuseppe Curti e dei Nimby conferma quanto il patrimonio umano, creativo e professionale di Catanzaro possa diventare un potente strumento di promozione culturale e identitaria. Uno spunto di riflessione che rappresenta un ulteriore stimolo per l’amministrazione comunale nel portare avanti con convinzione la visione sposata nel programma Agenda Urbana, dove la cultura assume un ruolo centrale attorno a cui costruire nuove opportunità di sviluppo economico e sociale. Catanzaro è una città ricca di talenti che hanno modo di farsi apprezzare ovunque. La nostra sfida è fare in modo che i giovani possano formarsi e crescere anche qui, investendo sul patrimonio culturale e creativo che abbiamo a disposizione per generare opportunità, attrattività e nuova occupazione».