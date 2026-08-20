Da tempo il comitato della contrada Guglia (Santa Maria), guidato dall' amministratore Giuseppe Costantino, porta all'attenzione delle istituzioni diverse problematiche che riguardano la zona, ma, secondo quanto riferito dai residenti, alle numerose segnalazioni non sarebbero ancora seguiti interventi risolutivi.

Tra le principali criticità segnalate ci sono la vegetazione ormai fuori controllo e le condizioni delle strade, caratterizzate dalla presenza di numerose buche che, secondo i residenti, rappresentano un serio pericolo per automobilisti e pedoni.

«Abbiamo segnalato più volte queste situazioni e chiesto interventi – fanno sapere i residenti – ma continuiamo ad aspettare risposte e fatti concreti».

Il malcontento cresce anche perché, nonostante le segnalazioni e l'attenzione sollecitata attraverso la stampa locale, i problemi denunciati sembrano, a detta dei cittadini, non aver ancora trovato una soluzione definitiva.



La domanda che l'amministratore Costantino e i residenti rivolgono all'amministrazione è semplice: quanto ancora bisognerà aspettare prima di vedere interventi concreti?

I cittadini chiedono semplicemente che le problematiche della contrada vengano affrontate e che venga garantita la necessaria attenzione alla sicurezza e al decoro della zona.

Il comitato, intanto, fa sapere di non avere intenzione di fermarsi.

«Costantino Giuseppe portavoce dei residenti: Non chiediamo favori e non vogliamo elemosinare nulla – chiediamo soltanto ciò che ci spetta: attenzione, servizi e interventi concreti. I nostri diritti devono essere garantiti come quelli di tutti gli altri cittadini».

La richiesta, dunque, resta quella di un confronto diretto e di risposte chiare da parte dell'amministrazione comunale, accompagnate da interventi capaci di restituire sicurezza e dignità a Contrada Guglia.