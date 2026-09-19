Il 23 e 24 settembre 2026, presso l’Aula Sancti Petri, due giornate di talk, dibattiti e riconoscimenti dedicati all’Intelligenza Artificiale al servizio della persona e del bene comune

Non correre verso la sola velocità, ma fermarsi per costruire una nuova consapevolezza. Con questo spirito la Fondazione Città Solidale ETS, in collaborazione con l’Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace e la Fondazione Banca Montepaone, presenta la XII edizione del Premio Città Solidale, in programma il 23 e 24 settembre 2026 presso l’Aula Sancti Petri (Via Arcivescovado, 13 - Catanzaro) a partire dalle ore 17:30.

Nato nel 2014 per riflettere sui fenomeni migratori e sull'accoglienza, il Premio Città Solidale ha ampliato negli anni il proprio raggio d'azione, diventando un punto di riferimento per la narrazione di storie di solidarietà, diritti e inclusione. Quest’anno il tema centrale sarà l’Intelligenza Artificiale e i suoi risvolti etici e sociali, con l’obiettivo di mettere in luce esperienze e personalità che sviluppano e utilizzano la tecnologia senza perdere di vista la centralità della persona umana, la dignità e il bene comune.

IL PROGRAMMA DELLE DUE GIORNATE

La prima giornata, mercoledì 23 settembre, è dedicata al talk “IA: Risvolti etici e impatto sociale”. Un momento di approfondimento tecnico e filosofico aperto alla cittadinanza e agli esperti del settore, che vedrà come relatori il prof. Bruno Antonio Pansera per l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e l’ing. Gaia Bertolino dell’University of Cambridge.

Giovedì 24 settembre, alle ore 17:30, è il turno della cerimonia di premiazione.

Il pomeriggio si aprirà con i saluti istituzionali di Giovanni Caridi della Fondazione Banca Montepaone, di Padre Piero Puglisi per la Fondazione Città Solidale ETS e S.E. Mons. Claudio Maniago, Arcivescovo della Diocesi di Catanzaro-Squillace.

Quest’anno a ricevere il Premio Città Solidale saranno:

- Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, per l'adesione alla “Rome Call for AI Ethics”, promossa per uno sviluppo tecnologico coerente con i valori etici e la dignità umana. A ritirare il premio sarà il prof. Bruno Antonio Pansera.

- Ing. Gaia Bertolino, ricercatrice dell'Università di Cambridge e originaria di Simeri (CZ), per la sua attività di ricerca nell'applicazione dell'IA alla salute respiratoria a supporto della pratica medica.

- Sineglossa, con il presidente Federico Bomba, centro di ricerca e produzione culturale che contamina discipline scientifiche ed umanistiche per favorire modelli di sviluppo sostenibili ed inclusivi.

- Prof. Mario De Caro, professore ordinario di Filosofia Morale a Roma Tre e titolare della Cattedra UNESCO in “Ethics of AI and Practical Wisdom”, tra i massimi esperti mondiali di etica della tecnologia.

- Don Davide Imeneo, sacerdote, giornalista e ideatore della piattaforma Acutis.AI, progetto laboratoriale basato su modelli generativi volto a educare i giovani a un uso etico, critico e consapevole dell'IA.

La serata sarà arricchita dalla performance musicale live del Maestro Alessandro Santacaterina, chitarrista e compositore tra i più innovativi interpreti della chitarra battente, la cui ricerca artistica incarna perfettamente il dialogo tra radici popolari e sperimentazione contemporanea.

Nel corso dell'evento verrà riaffermato il Manifesto per un'Intelligenza Artificiale al servizio delle persone, incentrato su principi cardine quali l'inclusività, la trasparenza, la tutela della privacy, la sostenibilità e la necessità che la tecnologia sostenga — e non sostituisca — il pensiero e la responsabilità dell'uomo.

L’appuntamento è dunque ai prossimi 23 e 24 settembre presso l’Aula Sancti Petri, per condividere la consapevolezza che l’IA è e deve essere una scelta ETICA.