Alla giovane età di 37 anni approda alla direzione del Centro di Bioetica dell’ Università di Pisa: è il prof. Luigi Mariano Guzzo, catanzarese, già docente di Diritto e Religione presso quell’ateneo dove insegna anche Diritto canonico, Diritto islamico e Diritto comparato delle religioni. A darne notizia il consigliere comunale Vincenzo Capellupo.

"Sono particolarmente felice, come amico, e molto orgoglioso, come catanzarese, per la nomina del professor Luigi Mariano Guzzo a direttore del Centro di Bioetica dell’Università di Pisa – ha scritto il consigliere di Cambiavento – Un traguardo che premia la sua caratura di studioso appassionato e rigoroso e anche le sue qualità umane, che nel suo percorso hanno costituito un valore aggiunto di non poco conto. Tutto questo ha fatto di Luigi Mariano una personalità che, oltre lo studio e la ricerca, ha saputo dare contributi importanti sul piano sociale e politico, oltre che alla comunità calabrese. A lui, vadano i miei più sinceri e affettuosi auguri di buon lavoro e di nuove soddisfazioni personali e professionali. Alla città, l’invito a sentirsi orgogliosa per questo nostro prezioso ambasciatore".

Cos’è il Centro di Bioetica

Il Centro Interdipartimentale di Bioetica dell'Università di Pisa è una struttura accademica che si occupa dello studio, della ricerca e della formazione sui dilemmi etici legati alle scienze biologiche e mediche.

In sintesi, il Centro analizza l'impatto etico, sociale e giuridico delle nuove tecnologie e delle pratiche sanitarie sulla vita umana e animale.

Le attività principali

Ricerca scientifica: Sviluppa progetti di studio interdisciplinari che fondono medicina, filosofia, diritto, biologia e sociologia.

Didattica e formazione: Organizza corsi di aggiornamento, seminari e master dedicati a studenti, ricercatori e professionisti della sanità.

Dibattito pubblico: Promuove conferenze e convegni aperti alla cittadinanza per sensibilizzare l'opinione pubblica su temi cruciali (come il fine vita, l'intelligenza artificiale applicata alla medicina, l'editing genetico o l'allocazione delle risorse sanitarie).

Curriculum già prestigioso

Luigi Mariano Guzzo è Professore associato di Diritto e religione presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa. Nello stesso ateneo insegna anche Diritto canonico, Diritto islamico e Diritto comparato delle religioni. È affiliato al Centro Interdisciplinare di Scienze per la Pace (Cisp), nonché al Centro interdipartimentale di Bioetica. Fa parte del Collegio dei docenti del Dottorato nazionale in Studi religiosi, con sede amministrativa all’Università di Modena-Reggio Emilia.



Il 21 aprile 2020 ha conseguito all'unanimità l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia in Diritto ecclesiastico e canonico.



Ha ottenuto il dottorato di ricerca in "Teoria del diritto e ordine giuridico ed economico europeo" presso l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro, dove è stato assegnista di ricerca con un progetto sul tema: “La tutela e la valorizzazione dei luoghi sacri tra legislazione statale, negoziazione normativa e diritti confessionali".



Nell'Università di Catanzaro ha insegnato “Beni ecclesiastici e beni culturali” e “Storia del diritto canonico” presso il Corso di laurea in Giurisprudenza, nonché “Logica e metodo” per i Corsi OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi).



Docente al Master di primo livello in “Beni ecclesiastici e beni culturali: analisi, gestione e fund raising”, attivato per l'anno accademico 2016/2017 dall'università "Magna Graecia", ha insegnato anche “Chiesa e lotta alla ‘ndrangheta” all’Istituto Teologico Calabro “San Pio X”.



Nel 2019 ha tenuto alcune lezioni sul tema: “Religione e diritti umani”, nell’Istituto de Derechos Humanos Bartolomè de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid, nell’ambito del Programma Erasmus Docenti.



Dal 2020 è docente invitato all’Istituto Universitario “Don Giorgio Pratesi” di Soverato, affiliato alla Pontifica Facoltà Salesiana di Roma.



All’estero ha svolto attività didattica e di ricerca nelle università di Madrid (Spagna), York (Regno Unito), Aix-en-Provence (Francia), Stettino (Polonia) e Resovia (Polonia) e ha relazionato a convegni internazionali a Losanna (Svizzera), Torun (Polonia), Lublino (Polonia) e Seul (Corea del Sud).



Fa parte del comitato editoriale della rivista “Ordines. Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee”.

Componente dell’Associazione dei docenti universitari della disciplina giuridica del fenomeno religioso e del gruppo di ricerca “Diritto e Religione nelle Società Multiculturali” (DiReSoM), suoi contributi sono apparsi sulle riviste “Stato, Chiese e pluralismo confessionale”, “Diritto e religioni” e “Il Diritto ecclesiastico”.



È autore della monografia “L’assistenza religiosa alle forze armate nello spazio giuridico europeo. Principi generali e analisi comparata in Italia, Regno Unito, Francia e Spagna” (2019).



E’ iscritto all’Ordine dei Giornalisti (elenco Pubblicisti) e all’Ordine degli Avvocati

Di recente ha avuto conseguito l’abilitazione alla docenza ordinaria.