VIDEO | A Catanzaro i cittadini affrontano aumenti tra il 20 e 30% su diesel e benzina. La mobilità quotidiana diventa un lusso, con famiglie e lavoratori intrappolati in una crisi che chiede risposte immediate: l’emergenza sociale è dietro l’angolo

Situazione critica a Catanzaro per il caro carburanti, come ha documentato il nostro inviato sul posto Francesco Graziano

Non sono solo numeri che scorrono rapidi sui display delle pompe di benzina, ma frammenti di vite che cercano di quadrare conti sempre più difficili. Nel cuore della Calabria, il "caro carburante" ha smesso di essere un titolo di giornale per diventare una morsa che stringe ogni giorno di più. Il malumore dei cittadini catanzaresi emerge con forza dai racconti raccolti in una stazione di servizio della città, dove il pieno è diventato un lusso e il tragitto casa-lavoro una spesa insostenibile.

Per i liberi professionisti la situazione è arrivata al limite. Chi lavora sulla strada ogni giorno denuncia un incremento dei costi tra il 20 e il 30%, una percentuale che erode pesantemente i margini di guadagno. Mentre si discute spesso di incentivi e aiuti per il settore dell’autotrasporto, i professionisti che utilizzano l'auto propria per muoversi sul territorio si sentono trascurati, subendo passivamente un mercato che non sembra concedere tregua.

L'alternativa ai mezzi pubblici, in un territorio morfologicamente complesso come quello calabrese, appare poi come un miraggio lontano. Gli automobilisti interpellati guardano con un misto di speranza e scetticismo verso modelli esteri, come quello spagnolo, che puntano decisamente sulle energie rinnovabili. Per molti, la transizione ecologica resta l’unica soluzione strutturale possibile, ma la strada per arrivarci appare lunga e tortuosa, lasciando i cittadini prigionieri di una mobilità forzata e costosa.

Dall'altro lato della pompa, gli operatori del settore osservano quotidianamente il mutamento delle abitudini. La gente è costretta a spostarsi per non perdere il lavoro, ma la disponibilità monetaria è ridotta all'osso. Si è diffusa la figura dell’automobilista "habitué" dei 20 euro: persone che, a prescindere dal prezzo del carburante, versano sempre la stessa cifra simbolica, vedendo però diminuire drasticamente i chilometri percorribili con quella spesa.

Il quadro si fa ancora più cupo se si sposta l’attenzione sulle famiglie monoreddito. Il timore è che l'aumento dei costi alla pompa inneschi un effetto domino su tutto il comparto del commercio, che in Italia si regge quasi interamente sul trasporto gommato. La frustrazione sfocia spesso in un desiderio di protesta radicale verso le istituzioni romane, percepite come distanti dalle reali difficoltà di chi fatica a mettere il piatto in tavola o a fare la spesa a causa dei costi di trasporto. Ne esce un'istantanea di una città, e di una regione, che si sente abbandonata ed in cui la richiesta di "giustizia" economica si fa ogni giorno più pressante.