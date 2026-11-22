Una notte di festa per il Catanzaro e per i suoi tifosi. Il Ponte Morandi si è illuminato con i colori giallorossi dopo la vittoria delle Aquile contro il Palermo, un successo che restituisce entusiasmo alla città e arriva in un momento particolarmente delicato per la squadra.

La luce giallorossa che ha avvolto uno dei simboli di Catanzaro diventa così il segno tangibile di una gioia condivisa, capace di riaccendere la passione di un'intera comunità. La vittoria contro i rosanero rappresenta infatti una boccata d'ossigeno dopo un periodo poco felice, caratterizzato da risultati e prestazioni che avevano alimentato qualche preoccupazione tra i tifosi.