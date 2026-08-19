Piazza Padre Pio ospita la sesta edizione della manifestazione dedicata alla valorizzazione del territorio e delle tradizioni locali
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Valorizzare il paesaggio, riscoprire le tradizioni e vivere insieme il piacere della comunità. È questa la filosofia alla base della sesta edizione de “Il valore del paesaggio come identità culturale di una comunità”,
la manifestazione che il 19 e il 20 agosto animerà Piazza Padre Pio a San Sostene Marina, sulla costa jonica catanzarese.
Entrambe le serate cominceranno alle ore 20.00, con la Sagra dei prodotti tipici locali dedicata ai sapori autentici della tradizione locale. Qui potranno essere assaporati primi piatti ispirati alla tradizione, oltre a panini e altri prodotti tipici.
Il programma della manifestazione sarà arricchito dalle esibizioni musicali, che accompagneranno la comunità in questo evento.
*Si parte alle 22:00 del 19 agosto con il “Senza Limiti Tour”, spettacolo musicale condotto dal duo formato da Kiko Voice e Alessia Di Gioia, che porteranno sul palco un viaggio musicale tra le più grandi hit dance, il
revival anni ’90 e ‘2000 e i migliori successi del pop italiano.
Uno show, dunque, coinvolgente e adatto al divertimento di tutto il pubblico.
La serata del 20 agosto vedrà, invece, l’esibizione del gruppo “Sonuanticu”, band etno-folk calabrese che porterà, con la sua esibizione, la musica popolare calabrese ad animare la manifestazione.
In questa serata ci sarà anche il tempo per un po’ di mistero, infatti, allo scoccare della mezzanotte, verrà svelata una sorpresa offerta da “Due Enne”, impresa edile con sede a Davoli Marina.
L’evento, organizzato dal Comune di San Sostene in collaborazione con la Pro Loco, nasce con l’obiettivo di valorizzare il territorio e le sue tradizioni, offrendo alla comunità un’occasione di incontro, condivisione e convivialità.