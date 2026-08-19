L’iniziativa del consigliere Chirillo che ha ottenuto dal presidente Falbo e dal segretario Devinci la prestigiosa sede per il prossimo 4 settembre

«Il futuro della nostra città richiede visione, programmazione e, soprattutto, un lavoro di squadra con tutte le realtà produttive. Per questo motivo, in veste di Consigliere, ho proposto alla Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia di istituire un tavolo di confronto operativo con tutte le associazioni di categoria, in programma per il prossimo 4 settembre presso la sede dell'Ente»

E’ quanto dichiarato dal consigliere della Camera di Commercio Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia Francesco Chirillo, imprenditore e titolare di diverse attività commerciali cittadine.

«Desidero ringraziare sentitamente il Presidente Pietro Falbo e il Segretario Generale Gregorio Devinci, i quali hanno da subito accolto, condiviso e sostenuto con convinzione questa mia volontà.

L'obiettivo dell'incontro è chiaro: sederci attorno allo stesso tavolo per discutere apertamente delle strategie più efficaci per lo sviluppo economico e sociale della nostra città. Nello specifico, concentreremo la nostra attenzione su due aree vitali che necessitano di interventi mirati e sinergici: il rilancio del Centro Storico e il potenziamento strategico del quartiere Lido.

Sono fermamente convinto – conclude Chirillo – che solo attraverso il dialogo costante e la collaborazione attiva tra istituzioni camerali e rappresentanze commerciali si possa costruire un percorso di crescita reale e duraturo per Catanzaro. Il 4 settembre rappresenterà un momento fondamentale per tracciare insieme questa rotta»



