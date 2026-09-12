All’iniziativa erano presenti, oltre la vicesindaca e il consigliere comunale, alcuni appresentanti della parrocchia e alle persone che hanno contribuito alla realizzazione della staffa e all’installazione dell'opera

È stata inaugurata oggi la statua della Vergine Maria collocata presso la fermata “Santa Maria” della metropolitana di superficie, donata alla comunità dalla Parrocchia di Santa Maria di Zarapoti.

All’iniziativa erano presenti la vicesindaca Giusy Iemma e il consigliere comunale Antonio Barberio, insieme ai rappresentanti della parrocchia e alle persone che hanno contribuito alla realizzazione della staffa e all’installazione della statua.

«È un gesto semplice ma dal forte significato simbolico – ha dichiarato la vicesindaca Giusy Iemma – perché porta in un luogo quotidianamente attraversato da tante persone un segno di vicinanza, speranza e accoglienza. Ringrazio la Parrocchia di Santa Maria di Zarapoti, Don Giorgio e Don Salvatore, e tutti coloro che hanno lavorato affinché questa iniziativa diventasse realtà. Quando cittadini, realtà del territorio e istituzioni collaborano, anche un piccolo gesto può diventare un patrimonio condiviso e contribuire a rafforzare il senso di comunità».

«Questa statua rappresenta un dono importante alla nostra comunità – ha aggiunto il consigliere comunale Antonio Barberio – e sono felice di aver seguito e sostenuto questo percorso. Ringrazio la parrocchia e tutte le persone che, con disponibilità e impegno, hanno contribuito concretamente alla realizzazione dell’iniziativa. È un segno che da oggi accompagnerà quotidianamente chi passerà da questa fermata».

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Dylan Pettinato, Giovanni Cicco e Nicola Di Lascio della Metro Fc, Maurizio Lia, che ha realizzato artigianalmente la staffa di supporto per la statua, e Luciano Corapi e Mimmo Mellace, per il loro prezioso contributo.

La nuova presenza della Vergine Maria alla fermata “Santa Maria” vuole rappresentare un segno di identità, tradizione, vicinanza e speranza per la comunità e per tutti coloro che quotidianamente transitano da questo luogo.