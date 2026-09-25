Il sindaco ha espresso a nome della città la solida vicinanza e solidarietà al popolo cubano, sottolineando la sofferenza di una popolazione che da oltre sessant'anni subisce gli effetti del blocco economico e finanziario

Cordiale e proficuo incontro istituzionale questo pomeriggio a Palazzo De Nobili, dove il sindaco Nicola Fiorita ha accolto l'Ambasciatore di Cuba in Italia, Jorge Luis Cepero Aguilar. All'incontro hanno preso parte il capo di Gabinetto Anna Rotundo, il presidente del Consiglio comunale Gianmichele Bosco e l'assessore agli Affari generali Salvatore Bullotta. Il colloquio si è svolto in un clima di grande rispetto e vicinanza reciproca ed è stato suggellato dal tradizionale scambio di doni tra le due rappresentanze.

Nel corso della visita, il sindaco Fiorita ha espresso a nome della città la solida vicinanza e solidarietà al popolo cubano, sottolineando la sofferenza di una popolazione che da oltre sessant'anni subisce gli effetti del blocco economico e finanziario.

«Esprimiamo la nostra più sincera solidarietà al popolo cubano, che da oltre sessant'anni vive le pesanti conseguenze dell'embargo. Si tratta di un blocco economico che colpisce in primo luogo i cittadini e le famiglie, una misura anacronistica che oggi non ha più alcun senso di esistere e che va superata nel segno della cooperazione e della pace tra i popoli».

L'incontro si è concluso con l'auspicio reciproco di poter rafforzare i legami culturali e di amicizia tra la comunità cittadina e il popolo cubano.