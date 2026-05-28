Al Teatro Politeama attesi in 600 tra delegate e delegati da tutta Italia e ospiti. Al centro del dibattito la transizione energetica, i salari e l'impatto dell'intelligenza artificiale sul lavoro. Interverranno il Segretario Generale UIL, PierPaolo Bombardieri e il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone

Si svolgerà dal 3 al 5 giugno a Catanzaro, al Teatro Politeama, il IV Congresso Nazionale della UILTEC, la categoria della UIL che rappresenta le lavoratrici e i lavoratori di energia, chimica, farmaceutica, tessile, gomma-plastica, vetro, ceramica.

“Innoviamo i processi, tuteliamo i diritti! Le trasformazioni nel mondo del lavoro a tutela delle persone” è insieme lo slogan e la traccia programmatica che guiderà la tre giorni di lavori, confronto e proposta sulle sfide più decisive per il futuro dell'industria italiana.

L'assise chiamerà a raccolta circa 500 delegate e delegati provenienti da tutto il Paese e 100 ospiti tra rappresentanti istituzionali, datoriali e sindacali.

I lavori si apriranno mercoledì 3 giugno alle ore 14:00 con la relazione della Segretaria Generale UILTEC, Daniela Piras.

A seguire gli interventi di Davide Tabarelli, presidente Nomisma Energia e Carlo Stagnaro, direttore Istituto Bruno Leoni.

PierPaolo Bombardieri, segretario generale UIL, chiuderà il dibattito della prima giornata.

Come da programma, saranno presenti il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita.

Giovedì 4 giugno si svolgeranno due importanti panel tematici: il primo dedicato al ruolo del sindacato nell'industria globale ed europea e il secondo incentrato sull'impatto dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro.

Nel pomeriggio interverrà ai lavori del Congresso il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone.

Il IV Congresso nazionale Uiltec si chiuderà venerdì 5 giugno con la prosecuzione del dibattito e degli adempimenti statutari. Le conclusioni saranno affidate al Segretario Organizzativo Uil, Emanuele Ronzoni.

L'appuntamento nazionale arriva al termine di un percorso che ha attraversato l'intero territorio nazionale con oltre 20 congressi tra regionali e territoriali.

«I Congressi sul territorio sono stati un’occasione di ascolto reale dei bisogni di lavoratrici e lavoratori di tutto il Paese - afferma la segretaria Generale, Daniela Piras. Il Congresso Nazionale raccoglie questo patrimonio per tradurlo in proposta politica».

Anticipando i temi della sua relazione, Piras sottolinea la centralità della contrattazione di fronte alle grandi transizioni contemporanee: «Le trasformazioni che stiamo attraversando, dalla transizione energetica all'intelligenza artificiale, sono rapide e interdipendenti. La domanda non è se le cose cambieranno, ma chi governerà gli effetti di questo cambiamento. La risposta del sindacato è la contrattazione: non come formula astratta, ma come strumento concreto che ha già dimostrato di produrre risultati reali su contratti, salari e tutele».