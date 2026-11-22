Italia Nostra ha depositato ricorso per chiedere l'annullamento della delibera del Consiglio comunale n. 124 del 23 luglio 2026, relativa all'area di Giovino, con la quale, su richiesta della società CO.ME.T. Srl, è stata attribuita all'area la destinazione urbanistica in Zona Territoriale Omogenea F2 del vigente Piano Regolatore Generale («Attrezzature d'interesse comune»), al fine di consentire la realizzazione di un intervento di silver housing e studentato.

«Già in precedenza – si legge in una nota diramata da Elena Bova, presidente della sezione di Catanzaro di Italia Nostra – , attraverso un formale atto di sollecito, l'associazione aveva chiesto all'Amministrazione comunale di procedere al ritiro del provvedimento in autotutela, evidenziando le criticità urbanistiche e le perplessità emerse nel corso dell'iter amministrativo. A fronte di tale richiesta, tuttavia, l'Amministrazione ha ritenuto di non avviare alcun confronto né di procedere a un effettivo e approfondito riesame delle questioni sollevate».

«Abbiamo chiesto con chiarezza all'Amministrazione di fermarsi e valutare attentamente le criticità relative alla trasformazione urbanistica di un'area di grande rilevanza per la città e per le sue dotazioni collettive – prosegue il comunicato – Non abbiamo riscontrato, tuttavia, alcuna concreta disponibilità ad approfondire le ragioni della nostra richiesta di riesame in autotutela. Per queste ragioni abbiamo deciso di affidare alle sedi competenti la verifica della legittimità del provvedimento, nella convinzione che la tutela dell'interesse generale e di un corretto assetto del territorio debba prevalere su qualsiasi scelta che possa comprometterli».

Ed ancora: «L'iniziativa giudiziaria nasce, dunque, dall'esigenza di salvaguardare l'equilibrio urbanistico e territoriale di Giovino, un'area di particolare valore per la città, rispetto a un provvedimento che, secondo le preoccupazioni espresse dall'associazione, rischia di alterare profondamente la vocazione urbanistica dell'intera zona e di incidere sull'identità e sull'organizzazione di un intero quartiere. Italia Nostra continuerà a seguire la vicenda, nella convinzione che le trasformazioni del territorio debbano essere sempre coerenti con una visione urbanistica complessiva e rispettose dell'interesse collettivo».